Bon Jovi «New Jersey» 35 años de un gran LP que hizo historia en el mundo y forjó su más su carrera.

El 19 de septiembre de 1988, salió al mercado uno de los álbums más representativos de Bon Jovi «New Jersey«. Era el homenaje a la cuidad donde se fundó la banda y al mismo tiempo, consolidar el sonido después de su gran disco «Slippery When Wet» de 1986. Era el cuarto álbum de carrera, precedido de varios éxitos como «You Give Love» a Bad Name y «Livin’ on a Prayer» entre otros. Pero el LP y cassette de «New Jersey», logró que «Bad Medicine«, «Born to Be My Baby«, «I’ll Be There for You» y «Living in Sin» subieran la dimensión de Bon Jovi con cada uno de sus videos y presentaciones que los llevó hasta Japón. Hoy sus fans y coleccionistas, celebran tener este LP, Cassette y CD como testimonio de la década de los 80.

El Dato: En Colombia, Discos Philips, representaba a «Mercury Records» y las emisoras eran fundamentales para la promoción Medellín (Vearcruz Estéreo 98. FM) y Bogotá (La Superestación 88.9 FM) fueron claves en su difusión. Otro dato «Bad Medicine», fue escrita durante una grabación de un comercial (Fuji Films) en Japón, Richie Sambora, recuerda que estaba en una relación inestable y ese título le vino a la cabeza (Bad Medicine), según el: me acerqué a Jon en el set entre tomas y se lo dije, y él contestó: “Sí, quédate con eso porque lo vamos a hacer realmente bien. La reescribimos y la reescribimos y la reescribimos, hasta que fue realmente muy buena».

