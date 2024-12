Bon Jovi el suegro rockero de Stranger Things

Resumen: ¡Jon Bon Jovi confirma que Millie Bobby Brown ya es parte de la familia y él se convierte en el suegro rockero del momento! El legendario cantante Jon Bon Jovi ha confirmado el matrimonio de su hijo Jake Bongiovi con la actriz Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things. La ceremonia fue una pequeña e íntima reunión familiar, según reveló Bon Jovi en el programa The One Show de la BBC. El cantante se mostró feliz por la unión de su hijo y la actriz. "Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña, la novia estaba preciosa y Jake está muy feliz. Es verdad", dijo Bon Jovi. A pesar de que la pareja ha mantenido su boda en privado, la noticia ha generado gran expectación en todo el mundo. Las redes sociales se han llenado de felicitaciones para la pareja y muchos se han divertido con la idea de Bon Jovi como suegro rockero. Esta boda sin duda marca un hito en la vida de ambas familias. Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown son dos jóvenes talentosos que han logrado un gran éxito en sus respectivas carreras. Ahora, comienzan una nueva etapa juntos como marido y mujer. ¡Felicidades a la feliz pareja! es su mensaje mientras estrena la bio serie de su vida en Disney Hulu+.

Bon Jovi se convierte en el suegro rockero de Stranger Things compartiendo que está feliz con Millie Bobby Brown y su hijo son familia.

La confirmación de Bon Jovi sobre el matrimonio de Jake su hijo y la protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, lo convierte en el suegro rockero del momento según The Sun. Donde el mismo cantante habló de la boda que está en boca de todo el mundo. «Fue una ceremonia muy romántica y sumamente discreta, en la que su familia más cercana fue testigo, mientras ellos pronunciaban sus votos. Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña, la novia estaba preciosa y Jake está muy feliz. Es verdad» dijo el cantante que se siente suegro feliz.

A pesar que Millie Bobby Brown quiso mantener su boda en privado como lo deseaba; pero su suegro, que ahora está estrenando su bio serie historia en Disney Plus, sabe que es la pregunta obligada de los medios en el marco de la promoción. The One Show de la BBC de Londres, se llevó la primicia de propia boca de Bon Jovi. En sus redes sociales la pareja de casados que hace feliz a la familia Bon Jovi, no han comentado sobre el matrimonio a pesar que el cantante como suegro ante la pregunta de prensa no la rechaza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

