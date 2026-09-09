Bomberos La Estrella atienden incendio forestal de grandes proporciones que amenaza la reserva El Romeral

Resumen: Diez unidades de bomberos luchan contra las llamas en la parte alta de la vereda La Esperanza. Los fuertes vientos dificultan el control del fuego y amenazan con propagar la emergencia hacia el ecosistema protegido.

Minuto30.com .- Una grave contingencia ambiental se registra a esta hora en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. Un incendio forestal de grandes proporciones avanza por la parte alta de la vereda La Esperanza, encendiendo las alarmas de las autoridades y la comunidad.

Amenaza inminente al patrimonio ecológico

La mayor preocupación de los organismos de socorro radica en la dirección y fuerza que están tomando las llamas, pues existe un riesgo inminente de que la conflagración se propague hacia la Reserva El Romeral, un ecosistema estratégico y uno de los principales pulmones verdes de la región.

Operativo contra el viento y la montaña

Para hacer frente a la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de La Estrella ha desplegado un contingente inicial de 10 unidades, quienes en este momento se encuentran ascendiendo hacia el punto crítico de la montaña.

Sin embargo, las labores de contención se han tornado sumamente complejas. Según el reporte entregado por los socorristas, los fuertes vientos que azotan la zona están avivando las llamas, lo que hace muy dificultoso el control del fuego y convierte el operativo en una carrera contrarreloj para evitar una tragedia ambiental mayor en la reserva.