Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Bomberos intensifican la búsqueda! Siete personas extraviadas en el Cerro Monserrate

    La búsqueda en Monserrate se realiza con drones y personal en terreno

    Publicado por: SoloDuque

    busqueda de personas extravidas en Monserrate
    Fotos: Bomberos Bogotá
    ¡Bomberos intensifican la búsqueda! Siete personas extraviadas en el Cerro Monserrate

    Resumen: La topografía del lugar y la caída de la noche han sumado complejidad a este operativo que mantiene en vilo a las autoridades de emergencia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en coordinación con la Policía Nacional, adelanta a esta hora intensas labores de búsqueda y rescate para encontrar a siete personas que fueron reportadas como extraviadas en las inmediaciones del cerro de Monserrate.

    La topografía del lugar y la caída de la noche han sumado complejidad a este operativo que mantiene en vilo a las autoridades de emergencia.

    Fotos: Bomberos Bogotá

    Así avanza el operativo de rescate

    Según los reportes oficiales emitidos por los Bomberos de Bogotá sobre las 8:50 p. m., la emergencia se atiende con tecnología aérea y equipos especializados en tierra. La cronología de la búsqueda detalla lo siguiente:

    El inicio de la alerta: El operativo de búsqueda se activó desde las 2:00 p. m., momento en el que se recibió el reporte de la pérdida de los ciudadanos en la zona boscosa del cerro.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Despliegue aéreo: Para superar las dificultades del terreno, las autoridades han contado con el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía de Bogotá, así como con la realización de sobrevuelos con drones. Estos últimos han sido fundamentales para intentar establecer contacto visual y confirmar las coordenadas exactas donde se encuentra el grupo.

    Equipos en tierra: La misión cuenta con la intervención del Equipo Técnico de Rescate y, como dato relevante, también participa el Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE), lo que sugiere que los extraviados podrían estar acompañados de mascotas.

    Las autoridades de emergencia continúan en el terreno y esperan que la confirmación de las coordenadas a través de los drones permita a las cuadrillas terrestres llegar hasta el punto de extracción en las próximas horas, garantizando la integridad de los siete ciudadanos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.