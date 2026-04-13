¡Bomberos intensifican la búsqueda! Siete personas extraviadas en el Cerro Monserrate

Resumen: La topografía del lugar y la caída de la noche han sumado complejidad a este operativo que mantiene en vilo a las autoridades de emergencia.

Minuto30.com .- El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en coordinación con la Policía Nacional, adelanta a esta hora intensas labores de búsqueda y rescate para encontrar a siete personas que fueron reportadas como extraviadas en las inmediaciones del cerro de Monserrate.

La topografía del lugar y la caída de la noche han sumado complejidad a este operativo que mantiene en vilo a las autoridades de emergencia.

Así avanza el operativo de rescate

Según los reportes oficiales emitidos por los Bomberos de Bogotá sobre las 8:50 p. m., la emergencia se atiende con tecnología aérea y equipos especializados en tierra. La cronología de la búsqueda detalla lo siguiente:

El inicio de la alerta: El operativo de búsqueda se activó desde las 2:00 p. m., momento en el que se recibió el reporte de la pérdida de los ciudadanos en la zona boscosa del cerro.

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Despliegue aéreo: Para superar las dificultades del terreno, las autoridades han contado con el apoyo del helicóptero Halcón de la Policía de Bogotá, así como con la realización de sobrevuelos con drones. Estos últimos han sido fundamentales para intentar establecer contacto visual y confirmar las coordenadas exactas donde se encuentra el grupo.

Equipos en tierra: La misión cuenta con la intervención del Equipo Técnico de Rescate y, como dato relevante, también participa el Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE), lo que sugiere que los extraviados podrían estar acompañados de mascotas.

Las autoridades de emergencia continúan en el terreno y esperan que la confirmación de las coordenadas a través de los drones permita a las cuadrillas terrestres llegar hasta el punto de extracción en las próximas horas, garantizando la integridad de los siete ciudadanos.