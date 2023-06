Bomberos de San Pedro de los Milagros informó que el Hospital les quitó el carro en que hacían los rescates

in

A través de un comunicado a la opinión pública, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros, informó que desde el próximo cinco de julio, ya no prestarán el servicio de traslado en los rescates, porque no contarán con el vehículo que les había dado el Hospital local en comodato.

A continuación el comunicado

Primero: El día 11 de abril del año corriente mediante el comunicado con radicado 2002D230090 la E.S.E Hospital Santa Isabel notifica la terminación del contrato comodato Nro. 01 de 2013 (objeto, entrega y este recibe, a título de comodato o préstamo de uso, un (1) vehículo, con placas OJG385 tipo camioneta marca Toyota, modelo 2000 de acuerdo el inventario adjunto)

Segundo: Por tal motivo a partir del 5 de julio de 2023 a las 23:59 horas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Pedro de los Milagros NO CONTARA más con el vehículo que venía prestando el servicio de Rescate (traslado) en las emergencias tales como: accidentes de tránsito, emergencias médicas, accidentes laborales, accidentes escolares y demás relacionados

Tercero: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros seguirá prestando el servicio de atención prehospitalaria y primeros auxilios mas no el de traslado de las personas afectadas en las emergencias reportadas contando con la disponibilidad de los vehículos con que cuenta la institución

Cuarto: La ley 1575 de 2012 no tiene dentro de las funciones de los bomberos las atenciones prehospitalarias y traslados en domicilios y en empresas; por tanto el servicio que veníamos prestando era de forma gratuita, ahora la responsabilidad será de cada una de las aseguradoras correspondientes (EPS y ARL), el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Pedro de los Milagros no tienen la obligación de la prestación de este servicio, sentimos la decisión profundamente, pero al no contar con el vehículo apropiado nos vemos en la afligida decisión de hacerlo.

Cuarto: las atenciones en vía pública se direccionaran de forma telefónica, es decir los primeros auxilios a realizar y demás procedimientos, sabemos que para todos es muy difícil la situación, igual que para nosotros.

Quinto: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros espera y desea en el menor tiempo adquirir un vehículo para seguir prestando la atención de manera rápida, eficaz y con calidad como cada uno de ustedes se lo merecen, ya que en el momento no se cuenta con el recurso monetario para adquirirlo, los recursos de nuestro cuerpo de bomberos son limitados y estamos en pro de trabajar en conseguir los recursos necesarios para seguir prestando tan importante servicio.

Sexto: en caso de cualquier duda o inquietud favor comunicarse al número 3137568899, en redes sociales y al correo bomberosanpedro2010@hotmail.com

Séptimo: El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros lamenta profundamente y nos excusamos por las molestias ocasionadas ya que son temas que se salen de las manos y espera dar pronta solución en conjunto con la administración municipal de más entes.

Al final el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de los Milagros agregó que no dejará de prestar el servicio de atención prehospitalaria y primeros auxilios siempre y cuando el parque automotor con el que se cuenta no presente fallas y ponga en peligro las unidades bomberiles y la comunidad.

El documento fue firmado por la Sargento Deysi Carolina Sánchez Marín, Comandante y Representante legal del organismo de socorro.

