¡Bombazo en la Premier! Xabi Alonso, nuevo director técnico del Chelsea a partir de julio

Resumen: El anuncio, publicado en las cuentas oficiales del equipo, desató la locura inmediata de los aficionados londinenses, quienes ven en el español a la pieza clave para liderar el talento joven del plantel

Minuto30.com .- El mercado de fichajes de los banquillos acaba de sufrir un auténtico terremoto en Europa. El Chelsea Football Club hizo oficial este domingo la contratación del estratega español Xabi Alonso como el nuevo mánager del primer equipo masculino.

A través de sus redes sociales oficiales, el conjunto londinense le dio una calurosa bienvenida al técnico que ha maravillado al fútbol europeo en los últimos años, confirmando así los rumores que lo vinculaban con un regreso a la Premier League.

Detalles del contrato: Un proyecto a largo plazo

Con el firme objetivo de devolver al equipo a la cima del fútbol inglés y europeo, la directiva del conjunto ‘Blue’ ha apostado por un proyecto sólido y a largo plazo. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el club, los detalles del acuerdo son los siguientes:

Fecha de inicio: El entrenador español asumirá oficialmente las riendas del equipo a partir del 1 de julio de 2026, fecha en la que comenzará a planificar la pretemporada y el armado de la plantilla.

Duración del vínculo: Alonso estampó su firma en un contrato por cuatro temporadas, lo que lo vinculará a la institución de Stamford Bridge hasta mediados del año 2030.

«Welcome to Chelsea, Xabi»

El anuncio, publicado en las cuentas oficiales del equipo, desató la locura inmediata de los aficionados londinenses, quienes ven en el español a la pieza clave para liderar el talento joven del plantel.

«El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como mánager del equipo masculino… ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!», reza el corto pero contundente mensaje del club.

Esta contratación marca el esperado regreso de Xabi Alonso al fútbol de Inglaterra, donde ya brilló como jugador, pero esta vez con la enorme responsabilidad de dirigir desde el banquillo a uno de los gigantes de la capital británica.