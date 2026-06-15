Resumen: El anuncio oficial llega en un momento deportivo inmejorable para el jugador. Este mismo lunes, la Selección de España debutó en el Mundial con un soso empate sin goles (0-0) frente a Cabo Verde, encuentro en el que Cucurella fue elegido y calificado como el mejor jugador del terreno de juego.

Bombazo en el mercado: Marc Cucurella ficha por el Real Madrid y deja una «millonada» en el Barcelona

Minuto30.com .- El Real Madrid ha oficializado este lunes el fichaje del lateral internacional español Marc Cucurella (27 años), procedente del Chelsea.

La operación, que se ha cerrado por una cifra cercana a los 55 millones de euros más variables, no solo sacude el panorama futbolístico, sino que beneficia económicamente a varios clubes por derechos de formación, incluido su histórico rival, el FC Barcelona.

El efecto dominó del traspaso: Mecanismo de Solidaridad de la FIFA

De acuerdo con la normativa de la FIFA, el 5% del valor de las transferencias internacionales debe ser distribuido de forma proporcional entre los clubes que formaron al jugador entre sus 12 y 23 años. En el caso del fichaje de Cucurella, sobre la base de los 55 millones previstos, el dinero se distribuirá de la siguiente manera:

FC Barcelona: El equipo azulgrana, donde Cucurella militó en el fútbol base desde los 14 hasta los 20 años, ingresará el 2,5% del traspaso, lo que equivale a 1,35 millones de euros.

Getafe CF: Recibirá 550.000 euros.

RCD Espanyol: Ingresará 275.000 euros.

Brighton & Hove Albion: Cobrará 275.000 euros.

Debut mundialista destacado y nueva cuota madridista en «La Roja»

El anuncio oficial llega en un momento deportivo inmejorable para el jugador. Este mismo lunes, la Selección de España debutó en el Mundial con un soso empate sin goles (0-0) frente a Cabo Verde, encuentro en el que Cucurella fue elegido y calificado como el mejor jugador del terreno de juego.

Este movimiento cambia radicalmente el panorama para el Real Madrid. A principios de mes, el club blanco generaba noticia por no contar con ninguna de sus fichas en la convocatoria de la escuadra española. Ahora, pasa a tener en su plantilla al «mejor jugador de España» en el inicio de la cita orbital.

Celebración familiar y visibilidad al TEA

En el ámbito personal, el fichaje ha sido recibido con gran entusiasmo. Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella —quien es una conocida influencer, diseñadora de moda y bailarina de ballet— celebró el movimiento a través de sus redes sociales. Rodríguez publicó una emotiva despedida del Chelsea acompañada de una fotografía suya de pequeña vistiendo la camiseta del Real Madrid.

«Exploto de felicidad y orgullo, que empiece la aventura», escribió Claudia, ratificando su confeso madridismo.

Marc y Claudia son padres de tres hijos: Mateo (2019), Río (2021) y Bella (2023). La pareja ha destacado fuera de las canchas por hablar abierta y naturalmente sobre el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de su hijo mayor.

A través de sus plataformas, comparten su día a día buscando dar visibilidad y normalizar los retos cotidianos a los que se enfrentan como familia.