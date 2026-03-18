Resumen: Desde Quito, la respuesta no se hizo esperar. El presidente Daniel Noboa tildó de falsas las acusaciones y aclaró que Ecuador está ejecutando operaciones

«Bombardeamos nuestro territorio, pero a sus amigos»: La ácida respuesta de Ecuador tras denuncias de Petro por bombardeos en la frontera

Minuto30.com .- La tensión entre Bogotá y Quito ha pasado de los aranceles a los explosivos. Luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara el hallazgo de una bomba activa lanzada desde un avión en territorio colombiano y la presunta existencia de 27 cuerpos calcinados cerca de la frontera, el gobierno de Daniel Noboa respondió con una contundencia que raya en el desafío diplomático.

El origen del conflicto: Bombas en suelo colombiano

El pasado lunes 16 de marzo, Petro alertó al país sobre una incursión aérea extranjera en el municipio de Ipiales (sector El Amarradero). Según el mandatario colombiano, aviones militares ecuatorianos habrían bombardeado zonas próximas a la frontera, dejando un artefacto sin explotar a escasos 100 metros de una vivienda campesina.

“La soberanía nacional se respeta. No tenemos por qué ser bombardeados con armas menores desde el punto de vista de un misil”, afirmó Petro, quien además aseguró poseer grabaciones que prueban que los estallidos no provienen de grupos armados, sino de fuerzas estatales del vecino país.

La respuesta de Ecuador: “Sus declaraciones son falsas”

Desde Quito, la respuesta no se hizo esperar. El presidente Daniel Noboa tildó de falsas las acusaciones y aclaró que Ecuador está ejecutando operaciones antiterroristas con apoyo de inteligencia de los Estados Unidos (incluyendo una nueva oficina del FBI en el país).

La ácida frase salió de la cuenta de X del hermano del presidente Daniel Noboa; Ricardo lanzó un dardo directo a la gestión de seguridad de Petro: “Estamos bombardeando nuestro territorio, pero a sus amigos (grupos criminales). Y eso le duele”.

Con esto, Ecuador sostiene que los operativos se realizan estrictamente en su suelo, pero que los objetivos son grupos narcoterroristas que, según ellos, el gobierno colombiano ha permitido prosperar por el “descuido de su frontera”.