Bomba: «Rauw Alejandro está saliendo con Camila Cabello»

Atención: Raúl de Molina, el conocido «Gordo» del «Gordo y la Flaca» afirma que Rauw Alejandro y Camila Cabellon están saliendo.

La historia de Raw Alejandro y Rosalía no para y ahora en vivo y en directo en el espacio del Univisión «El Gordo y la Flaca«, Raúl de Molina, dejó boquiabiertas a sus compañeras de set Lili Estefan y Tania Charry: «Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello después de su pelea con Rosa». Lo que es cierto es que cuando él habla y tiene sus fuentes las cosas pasan a otro color y no de hormiga. Para remate, confirmó que el ex de Rosalía, «nunca anduvo con Shakira, ella solo pasaba por ahí» ratificó en el podcast del programa que lidera en TV desde 1998. Esta afirmación se suma a las fotos en redes de las celebridades que asistieron al partido de Messi donde Victoria Beckham, etiquetó en fotos a Camila Cabello y Rauw Alejandro en el encuentro de fútbol en Miami.

DE VIVA VOZ «EL GORDO» RAÚL DE MOLINA AFIRMA QUIÉN SALE CON RAUW ALEJANDRO

VICTORIA BECKHAM EVIDENCIA ASISTENCIA DE RAUW Y CAMILA JUNTOS

