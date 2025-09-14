Resumen: El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella publica una foto con el cantante Silvestre Dangond y le agradece su apoyo a la "Patria". La imagen, que ha generado miles de reacciones, se ha vuelto viral en redes sociales.

¡Bomba en la política! Silvestre Dangond le da su apoyo a De la Espriella, y las redes explotan.

Minuto30.com .- Una publicación del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en sus redes sociales ha generado miles de reacciones entre sus seguidores y los del cantante vallenato Silvestre Dangond. El abogado, que se ha consolidado como uno de los líderes de la derecha en el país, compartió una fotografía junto al cantante con el mensaje: «Silvestre está firme por la Patria… ¿y tú? «.

La publicación ha sido interpretada como un claro apoyo de Silvestre Dangond a la candidatura presidencial de De la Espriella; el abogado y hoy precandidato a la presidencia, había reconocido hace algunos años que los unía una «profunda admiración mutua», a pesar de ser personas muy diferentes.

La imagen ha generado una ola de comentarios en las redes sociales, donde los seguidores de ambos se han manifestado a favor y en contra de la unión. Muchos se preguntan si el apoyo de Silvestre Dangond será un factor determinante en las próximas elecciones presidenciales, mientras otros critican al cantante por «meterse en política».

.@SilvestreFDC está firme por la Patria… ¿y tú? pic.twitter.com/E6EtlwPFSB — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 13, 2025

