Una nueva polémica envuelve a Hernán Darío el Bolillo Gómez, luego que El Salvador cayera en el último partido de la clasificación al Mundial, 3-0 ante Panamá.

Como se recordará, Panamá, en su primer mundial, fue clasificado por Bolillo Gómez y en esta oportunidad, dirigiendo a El Salvador, cayeron ante Panamá 3-0 y con eso la selección fronteriza con Colombia se metió al Mundial.

Precisamente por ese factor, un hincha salvadoreño le gritó desde las vallas, en el hotel de concentración de la Selección de El Salvador al Bolillo, en tono de sarcasmo “¡Felicidades, Bolillo! ¡Clasificaste a Panamá dos veces! ¡Felicidades!».

Al principio Bolillo y su cuerpo técnico no entendieron muy bien el sarcasmo, pero cuando lo captaron prestaron más atención.

El aficionado no paró y gritó: “¡Solo a traer billete a El Salvador fuiste, pa’! ¡Felicidades, Bolillo!».

De inmediato, cuerpo técnico y la seguridad del sitio le piden al hombre que se modere. «Si va a estar aquí, ¡respete! Si va a estar aquí, ¡respete! ¡Libre expresión!», se escucha varias veces.

¡“Respetá hijo de…”! Bolillo Gómez y su cuerpo técnico se agarraron con un hincha de El Salvador

Sin embargo, en medio de muchas personas, suena una voz muy molesta que pudo ser la de Édgar, el El Panzer Carvajal que le recrimina al hombre y le dice: «¡Respete, imbécil!»

La agresión fue escalando poco a poco, mientras el hombre gritaba, el cuerpo técnico entre ellos Bolillos a agredir al aficionado.

En ese instante personal de seguridad interviene y evitan que lo que estaba ocurriendo se convirtiera en una batalla campal.

Aunque al hombre le pedía no faltar al respecto, este, según el video, nunca lanza malas palabras, eso sí, en tono sarcástico lanzó expresiones que al Bolillo no le gustaron.

El hombre que no se ve, y seguro es el autor del video que circula explicó lo dicho: «Solo le dije la verdad al Bolillo. »

Al final, el Bolillo es ingresado al interior del hotel, lo mismo que su cuerpo técnico, los jugadores descendieron del bus e hicieron lo mismo y la situación no escaló.

La reacción, acompaña las críticas que se han leído en redes sociales tras la felicitación del estratega colombiano al cuadro panameño por clasificar.

Aunque no le pedían llorar, muchos compararon su reacción en conferencia de prensa con lo distinto que fue para Reinaldo Rueda la eliminación de la suya.

Al Bolillo, tras la rueda de prensa le pidieron, al menos, mostrar un poco más de sentimiento y tristeza por la debacle, situación que no se evidenció.

