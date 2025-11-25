¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

Para el partido entre Atlético Nacional y Junior, que se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Estadio Ditaires de Itagüí, aún quedan boletas disponibles para los aficionados.

De las cerca de 8.500 entradas que se pusieron a la venta para este importante compromiso, el verde paisa ha confirmado que todavía hay alrededor de 4.000 tiquetes disponibles para ser adquiridos por el público.

La única zona del estadio que ya se encuentra totalmente agotada es la tribuna Norte, una de las más populares entre la afición.

Como se recordará, la Comisión de Seguridad de Itagüí no autorizó el ingreso de hinchada visitante para este compromiso.

En cuanto a la boletería disponible, los precios varían según la ubicación. La localidad de Occidental tiene un costo de $125.000, siendo la de mayor valor.

Por su parte, la sección de Gramilla Movilidad Reducida se puede adquirir a un precio más asequible de $65.000.

Con poco más de la mitad de las entradas vendidas, el llamado es a los aficionados de Nacional para que aseguren su puesto en el Ditaires de Itagüí y acompañen al equipos en esta contienda.

El juego es decisivo y en el camino por llegar a la final del Fútbol Profesional Colombiano y al mismo, ambos llegan con los mismos 4 puntos.

