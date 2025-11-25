Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    • ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    Compartir:
    • ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    Resumen: Aún quedan aproximadamente 4.000 boletas disponibles de las 8.500 puestas a la venta para el partido decisivo entre Atlético Nacional y Junior, que se jugará este miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Ditaires de Itagüí. La única zona totalmente agotada es la tribuna Norte, y se recuerda que no se permite el ingreso de hinchada visitante. Los precios de los tiquetes varían desde $125.000 para Occidental hasta $65.000 para Gramilla Movilidad Reducida, e hinchas de Nacional son convocados a asegurar su puesto para apoyar al equipo en este encuentro crucial por un cupo a la final, ya que ambos llegan empatados con 4 puntos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Para el partido entre Atlético Nacional y Junior, que se disputará este miércoles 26 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Estadio Ditaires de Itagüí, aún quedan boletas disponibles para los aficionados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    De las cerca de 8.500 entradas que se pusieron a la venta para este importante compromiso, el verde paisa ha confirmado que todavía hay alrededor de 4.000 tiquetes disponibles para ser adquiridos por el público.

    La única zona del estadio que ya se encuentra totalmente agotada es la tribuna Norte, una de las más populares entre la afición.

    Como se recordará, la Comisión de Seguridad de Itagüí no autorizó el ingreso de hinchada visitante para este compromiso.

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    En cuanto a la boletería disponible, los precios varían según la ubicación. La localidad de Occidental tiene un costo de $125.000, siendo la de mayor valor.

    Por su parte, la sección de Gramilla Movilidad Reducida se puede adquirir a un precio más asequible de $65.000.

    Con poco más de la mitad de las entradas vendidas, el llamado es a los aficionados de Nacional para que aseguren su puesto en el Ditaires de Itagüí y acompañen al equipos en esta contienda.

    El juego es decisivo y en el camino por llegar a la final del Fútbol Profesional Colombiano y al mismo, ambos llegan con los mismos 4 puntos.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    ¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

    “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM

    ¡El verde quiere liquidar esto! Titulares de Atlético Nacional para visitar al DIM

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Boletas si hay! Atlético Nacional confirmó que aún hay entradas disponibles para el juego contra Junior en Ditaires

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    ¡Que se pongan mosca! Atlético Nacional estaría cerca de renovar a Juan Manuel Rengifo

    ¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

    ¡Los ‘kuervos’ no podrán volar en Ditaires! Itagüí le dijo no a los hinchas del Junior para el partido contra Atlético Nacional

    “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM

    “Fue un muy buen partido para nosotros”: Así analizó Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, el empate contra el DIM


    [grupos] [fixture items="7"]