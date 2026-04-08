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    ¡Boleta en mano! Alcalde de Cartagena autoriza exención de Pico y Placa para hinchas que viajen desde Barranquilla

    Esta es una prueba de fuego para el equipo barranquillero ante uno de los favoritos al título

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Boleta en mano! Alcalde de Cartagena autoriza exención de Pico y Placa para hinchas que viajen desde Barranquilla

    Resumen: Este duelo no es solo el inicio del camino en la fase de grupos e la Libertadores, sino una prueba de fuego para el equipo barranquillero ante uno de los favoritos al título

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un gesto de hermandad caribeña y apoyo al fútbol internacional, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que los vehículos procedentes de Barranquilla que se desplacen para el partido de Copa Libertadores entre Junior y Palmeiras estarán exentos de la medida de Pico y Placa durante este miércoles.

    La decisión surgió tras la inquietud de los aficionados en redes sociales, quienes consultaron sobre las restricciones de movilidad en la capital de Bolívar para los visitantes. La respuesta del mandatario fue clara: los hinchas solo deberán presentar su boleta de ingreso al estadio ante las autoridades de tránsito para transitar sin inconvenientes.

    Trino del alcalde de Cartagena donde confirma que hay exención de pico y placa para los que van al partido de Junior

    Logística y control del DATT

    El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena ya tiene instrucciones precisas para facilitar el flujo vehicular en los puntos de acceso a la ciudad. “No hay lío, mi hermano… solo deben mostrar la boleta de ingreso. @DATT_Cgena está atento”, aseguró Turbay a través de su cuenta de X.

    Junior busca la gloria en el “Corralito de Piedra”

    El partido, que ha generado una alta expectativa en toda la región Caribe, promete un lleno total. Con esta medida, la Alcaldía de Cartagena busca no solo fomentar el turismo deportivo, sino garantizar que la fiesta del fútbol se viva en paz y con todas las facilidades logísticas para la “marea roja y blanca” que cruza el departamento del Atlántico hacia Bolívar.

    El balón rodará a partir de las 7:30 p. m. en un escenario inédito para el torneo más importante de clubes en América. El Junior de Barranquilla, que ha trasladado su fortín a Cartagena para este inicio de campaña, recibe a un Palmeiras que llega con toda su artillería pesada. El “Verdão” ya reconoció el gramado y calificó la experiencia como un “escenario inédito” en su historial internacional.

    Este duelo no es solo el inicio del camino en la fase de grupos e la Libertadores, sino una prueba de fuego para el equipo barranquillero ante uno de los favoritos al título, que por primera vez visita la ciudad amurallada en competencia oficial.

    Foto: Palmeiras

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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