Bruselas, 19 feb (EFE).- El ministro español de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo este lunes que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe producirse antes de la reforma del sistema de elección de sus miembros, posición opuesta a la que defiende el PP, y aseguró que se trata del mandato de la Comisión Europea.

"La posición del PSOE es la posición de la Comisión Europea, que está por escrito en el informe del Estado de Derecho del año 2023", mantuvo Bolaños al término de una reunión de algo más de una hora.

"Hay que renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y acto seguido, inmediatamente después, iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida de lo posible", afirmó el ministro tras la segunda reunión con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

El ministro, que consideró buena noticia que ambas partes se sigan "viendo, hablando, negociando y avanzando", no dio cuenta de ninguno de los potenciales progresos en la negociación que se hayan podido producir dentro de la sala de reuniones y aseguró que uno de esos avances es precisamente estar sentados a la mesa.

Antes de que compareciera el ministro, González Pons había advertido de que "el problema principal" para el PP "no está resuelto", ya que ellos abogan por la renovación del Consejo General del Poder Judicial al mismo tiempo que la búsqueda de "un nuevo modelo de Consejo del Poder Judicial que garantice la independencia de nuestros tribunales y la división de poderes y el Estado de Derecho en España".

Bolaños, que insistió en que su posición es la misma que la Comisión Europea recomendó en su informe sobre el Estado de derecho de 2023, dijo que la situación del Consejo General del Poder Judicial es "límite" y pidió "proceder a su renovación de manera inmediata, tal y como nos ha mandatado la propia Comisión Europea".

El ministro consideró, además, que el plazo de dos meses que Bruselas planteó al aceptar mediar en la negociación a finales de enero es de una duración "más que razonable para hablar, para discutir, para alejarnos y para acercarnos, y para finalmente acabar renovando el Consejo General del Poder Judicial".

"Ya no es tiempo de excusas, no es tiempo de retrasos, no es tiempo de dilaciones, hay que renovar el Consejo ya para recuperar el prestigio y la normalidad del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Poder Judicial en España", añadió.

Por: EFE