Video: ¡Insólito! Le querían poner comparendo a un señor por desayunar sin tapabocas

En redes sociales comenzó a circular un video de lo que podría ser un nuevo caso de abuso de autoridad, luego de que un señor, en Bogotá, al parecer iba a ser multado por querer desayunar sin tener el tapabocas puesto.

Según se pudo conocer, el hombre había sido sancionado con un comparendo por orinar en vía pública. Después de eso, y de acatar la sanción, esta persona se fue a desayunar, y al quitarse el tapabocas lo querían volver a multar.

Allí inició la pelea al considerar que querían comenzar un atropello contra él, asegurando además que “se enamoraron de mí”, mientras que los ciudadanos le pedían cordura a los agentes.

“Me cogieron allá porque me cogen flagrancia (orinando en la calle), les pido que me colaboren y nada, listo. Me ponen el primer comparendo. Entonces voy a desayunar y me hacen otro por el tapabocas y yo preguntó pero, ¿por qué hermano?, y lo que recibo es maltrato”, sostuvo el hombre en el video.