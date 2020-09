Él era Javier Ordóñez, tenía 44 años y dos hijos menores de edad

Javier Ordoñez de 44 años es el hombre que murió tras ser brutalmente atacado por dos uniformados de la Policía de Bogotá.

Del hombre se conoció que tenía una hija de 15 años y un niño de 11, de su antiguo matrimonio el cual habría acabado hace algunos años. En la actualidad compartía en unión libre con su pareja.

Su pareja sentimental detalló que “él era muy buena persona. Era un amor, amaba a los niños (sus hijos) y era un amigo espectacular. Era muy bueno conmigo y fue un excelente padrastro con mi hija, ella puede dar fe de ello”, dijo para el medio El Espectador.

Sobre el hombre también se conoció que estudió dos carreras universitarias, Ingeniería Aeronáutica y Derecho. La primera no la ejerció debido a que no encontró mayores oportunidades laborales y la segunda estaba pendiente de recibir su tarjeta profesional.

Su pareja también manifestó que aunque él se encontraba ingiriendo alcohol cuando sucedieron los hechos, él no era alcohólico. “De pronto la gente cambia cuando consume alcohol, pero él nunca llegó a terminar en un CAI. Él tenía una hoja de vida intachable, no tenía antecedentes”, aseguró la mujer para El Espectador.

De igual forma, la familia envió un mensaje de rechazo a la comunidad que ha justificado el brutal ataque de Ordoñez: “ Están diciendo que mi ex cuñado era un alcohólico y que se merecía morir. Ante eso solo tengo que decir que el que cometamos errores no les da permiso para matar a alguien. Nosotros no defendemos el hecho de que Javier haya roto la reglas, creemos que de pronto si debían haberle puesto un comparendo. Lo que repudiamos es que eso no les da el derecho de matarlo, porque la Policía asesinó a mi excuñado”, finalizó su cuñada para el medio ya citado.

Policía lamentó muerte del abogado tras un procedimiento en Bogotá y dice que aportará a investigación de Fiscalía