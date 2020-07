¡Está muy enferma! Denuncian que en el Buen Pastor habría una reclusa con covid-19, y no la querían atender

Un drama vive una mujer, debido a que su mamá padece de covid-19 y estaba internada en la cárcel del Buen Pastor, siendo el primer caso de ese penal. El problema radica en que ella denuncia que la mujer recibió asistencia médica muy tarde, lo que empeoró la situación.

Según lo contó Caracol Noticias, la joven cuenta que su madre, de 62 años, comenzó a tener problemas respiratorios, e incluso, tuvo un paro respiratorio saliendo del penal, y otro en el hospital.

El agravante es que en el Buen Pastor no hubo una ambulancia para el traslado inmediato, sino que a la misma hija le tocó llamarla para poder conseguir que la trasladaran. De no ser así, pudo morir allí adentro.

Un familiar de otra reclusa en el Buen pastor fue la que avisó la situación

Y si la historia no podría ser más lamentable, la mujer confesó que fue un familiar de otra reclusa la que le avisó a ella que su mamá podría morir, pues no se pudo comunicar con ella y desde el Buen Pastor jamás les comentaron la situación.

Ella confesó que recibió la llamada de la hija de otra reclusa, quien le dijo que se fuera de inmediato para el penal: “Peleen que su mamá se está muriendo y nadie hace nada’. Yo me fui inmediatamente y le dije a la dragoneante que había una reclusa que estaba en sanidad, que necesitábamos llevarla en ambulancia. Ella me dice que no, que no hay nadie, que por qué lloro si mi mamá no se está muriendo”.

Sin embargo, después de varios minutos comprobaron la situación y se dieron cuenta que si estaba la señora, por lo que comenzaron la búsqueda de la ambulancia.

Este es el primer caso de covid-19 en el Buen Pastor.