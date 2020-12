Una cámara de seguridad al sur de Bogotá, en el barrio Santa Rita -localidad de San Cristóbal- grabó el momento en el que dos hombres golpean y apuñalan a una mujer para que les entregue sus pertenencias.

Cuando la mujer iba para su trabajo fue abordada por dos sujetos, quien la dejan tirada en el piso con una puñalada en una de sus piernas.

“Yo iba caminando normal y dos tipos salen y me atacan sin decir nada para quitarme mi bolso, como no lo pueden quitar me golpean, me dan pata, me apuñalan una pierna, me dan durísimo”, relató la mujer en entrevista para El Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

De acuerdo con la víctima, los dos hombres huyeron del lugar llevándose el celular y el bolso donde cargaba la coca del almuerzo. Sin embargo, a los ladrones se les cayó el celular de la víctima en plena huida.