Bogotá y los Emberá llegan a acuerdos para garantía de derechos de niñez y adolescencia

a Alcaldía Mayor expuso su preocupación frente a las múltiples vulneraciones de derechos que afectan especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres Emberá en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resumen: La Administración distrital destaca y respalda los pronunciamientos realizados por la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá – CONNPEC, en los que las autoridades indígenas rechazaron de manera expresa las vulneraciones contra niños, niñas, adolescentes y mujeres

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco de su participación en el IV Congreso Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá, que se desarrolla del 13 al 15 de mayo de 2026, en la ciudad de Cali, destaca los acuerdos alcanzados con 1.948 autoridades indígenas de 234 resguardos de la Gran Nación Emberá, orientados a fortalecer la garantía de derechos, la prevención de vulneraciones y la atención integral de la población Emberá ubicada en Bogotá, especialmente de niños, niñas, adolescentes, mujeres y víctimas del conflicto armado.

Durante las jornadas de trabajo, con la participación de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, el Distrito presentó a las autoridades indígenas y entidades nacionales el panorama de la población Emberá en Bogotá, así como el modelo de atención integral implementado por la Administración Distrital, enfocado en acceso a servicios sociales y de emergencia, acompañamiento institucional permanente, protección de niños, niñas y adolescentes, atención a víctimas del conflicto armado y apoyo a procesos de retorno y reubicación voluntaria.

Asimismo, la Alcaldía Mayor expuso su preocupación frente a las múltiples vulneraciones de derechos que afectan especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres Emberá en Bogotá, entre ellas situaciones de mendicidad, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en protestas y bloqueo de servicios institucionales que comprometen sus derechos. También, manifestó el rechazo frente a situaciones de trata de personas con fines de explotación comercial y dinámicas de tránsito hacia Bogotá, promovidas por ciertas vocerías, bajo falsas expectativas de retorno y acceso a ayudas humanitarias.

La Administración distrital destaca y respalda los pronunciamientos realizados por la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá – CONNPEC, en los que las autoridades indígenas rechazaron de manera expresa las vulneraciones contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, y señalaron que:

“Ningún menor de edad debe ser usado como escudo humano ni expuesto a situaciones de riesgo y violencia”. Además, expresaron que “bajo ninguna circunstancia la Jurisdicción Especial Indígena está para amparar violencias contra niños, niñas y mujeres”.

El llamado realizado por las autoridades Emberá, al afirmar que las violencias basadas en género no constituyen prácticas culturales y deben ser prevenidas, atendidas y sancionadas, es fundamental para la prevención y atención de los riesgos y violencias a las que se enfrentan las mujeres Emberá en Bogotá.

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Desde el distrito, nos sumamos al llamado de la CONNPEC a la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes para que “procedan de manera inmediata a proteger a los menores indígenas, retirarlos de las calles, investigar y sancionar a los responsables de explotación, mendicidad, trata de personas y utilización de mujeres indígenas”.

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder 80 noticias criminales contra integrantes de la población Emberá en Bogotá, de las cuales más de 20 han sido interpuestas por la Alcaldía Mayor. Reiteramos la necesidad de garantizar un recurso judicial efectivo para sancionar las violencias basadas en género, y las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Con el propósito de dar solución a las problemáticas expuestas, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las autoridades de la CONNPEC avanzaron en acuerdos para:

Compartir información sobre la población Emberá ubicada en Bogotá con las autoridades tradicionales.

Construir conjuntamente una hoja de ruta específica para Bogotá que permita implementar el Protocolo Emberá para la atención de vulneraciones contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Convocar una mesa de articulación entre autoridades Emberá y entidades distritales y nacionales para coordinar acciones frente a la situación de la población en la ciudad y la atención de las familias que decidan permanecer en Bogotá.

Articular con el Ministerio Público la convocatoria de una mesa con las entidades nacionales competentes para abordar los procesos de retorno y reubicación.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reitera su compromiso con la protección integral de los derechos de la población Emberá, especialmente de niños, niñas, adolescentes, mujeres y víctimas del conflicto armado, así como con el fortalecimiento del diálogo intercultural y la articulación institucional para responder de manera integral a la situación humanitaria que enfrenta esta población en la ciudad.