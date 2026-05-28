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    ¡Atención Bogotá: sin beba desde el viernes! Decretan Ley Seca para este fin de semana de elecciones

    Se recomienda a los comerciantes y ciudadanos en general planificar sus actividades de acuerdo con estos horarios para evitar sanciones por Ley Seca

    Publicado por: SoloDuque

    ¡No hay trago para este finde! Ley seca y fuertes restricciones por elecciones en Colombia
    Foto de archivo.
    ¡Atención Bogotá: sin beba desde el viernes! Decretan Ley Seca para este fin de semana de elecciones

    Resumen: Se recomienda a los comerciantes y ciudadanos en general planificar sus actividades de acuerdo con estos horarios para evitar sanciones durante este fin de semana de comicios.

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    Minuto30.com .- La Alcaldía de Bogotá, a través de su secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, confirmó la implementación de la Ley Seca en la capital del país. Esta medida busca garantizar el orden público, la sana convivencia y el normal desarrollo de la jornada electoral programada para este próximo domingo.

    Horarios y detalles de la restricción

    La medida quedó en firme mediante la expedición del Decreto 191 de 2026, el cual establece los siguientes horarios para la restricción en la venta y consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad:

    Inicio de la Ley Seca: Viernes 29 de mayo desde las 6:00 p.m.

    Fin de la medida: Lunes 1 de junio hasta las 12:00 p.m.

    Llamado a la participación pacífica

    El secretario de Gobierno aprovechó el anuncio para enviar un mensaje a todos los capitalinos, motivándolos a ejercer su derecho al voto y a acatar la norma para vivir una jornada en paz:

    «Apelamos a la colaboración y comprensión ciudadana y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas», destacó Quintero Ardila a través de su cuenta oficial.

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    Se recomienda a los comerciantes y ciudadanos en general planificar sus actividades de acuerdo con estos horarios para evitar sanciones durante este fin de semana de comicios.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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