VIDEO: «Imagínese, los dos viviendo ahí»: Joven grabó el momento en que es acosada por un taxista en Bogotá

Lo que debía ser un simple traslado hacia su vivienda, se convirtió en un dolor de cabeza para una joven en Bogotá, quien fue acosada por parte del taxista que la llevaba hasta su casa.

Y es que fue a través de la red social TikTok que la joven publicó el video, en el cual se escucha al taxista utilizar palabras como «mi amor», y hacerle preguntas e insinuaciones personales.

“A mi me gustaría que tu compraras un apartamentico, me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos si comprar una casita de estas (…) ¿sí ha visto las casas?”, se escucha al taxista decir en una parte del video, y agrega: “imagínese, los dos viviendo ahí, tu me llamas por celular ‘amor, dónde estás’”.

Pese a que la mujer responde con dureza, y le manifestó que está «cómoda viviendo sola», el hombre sigue increpándola con preguntas más personales.

La víctima de este desafortunado e incómodo hecho, habló en entrevista con el medio Arriba Bogotá, en el cual manifestó que los hechos ocurrieron a la salida de un centro comercial de Bogotá, y pese a que en un principio el hombre solo charlaba, esto se convirtió en todo un momento de acoso.

“Me sentí muy incómoda, no podía creer que esto me estuviera pasando. Muchas personas me decían: ‘¿Por qué no se bajó?’; pero la verdad es que tenía miedo de lo que podría llegar a hacer este hombre. A esa hora las calles estaban vacías y no quería que la situación escalara al nivel físico», dijo al medio.

La mujer manifestó que pese al impacto y el medio que le generó el momento, no fue capaz de tomar las placas del vehículo, sin embargo, está tratando de conseguirlas a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Este es el video del acoso a una joven en Bogotá

Capturaron a tres personas por venta ilegal de turnos para vacunación https://t.co/BiX7wej6Lm — Minuto30.com (@minuto30com) December 9, 2021

Para leer más noticias, haga clic Aquí