¡Cuenta regresiva en Bogotá! El Panamericano de Atletismo U-20 prende la pista de El Salitre con 45 finales y novedades de marcha

Bogotá se alista para recibir a los mejores talentos del continente en el XXII Campeonato Panamericano de Atletismo U-20.

La competencia se llevará a cabo en la pista del estadio El Salitre desde hoy viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre.

Este es el segundo Panamericano U-20 que se realiza en el país, luego de la edición de Medellín en 2013.

El certamen internacional contará con la participación de destacados atletas de diversos países miembros de la Asociación Panamericana de Atletismo.

Durante los tres días se disputarán un total de 45 finales, incluyendo la prueba de relevo mixto 4×400.

Como novedad, y siguiendo la recomendación de la World Athletics y lo que se verá en el mundial de Oregón, Estados Unidos, la competencia de marcha se realizará en la distancia de los 5.000 metros.

Colombia participará con una delegación de 89 atletas en pruebas de pista y campo. El evento, organizado por la Federación Colombiana de Atletismo y la Asociación Panamericana de Atletismo, es de carácter clasificatorio para el Mundial de la categoría.

La acción arranca este viernes 3 de septiembre a las 8:00 a.m. con la prueba de los 5.000 metros marcha femenino.

La jornada matutina incluye otras pruebas como los 100 metros planos del decatlón, salto con pértiga, lanzamiento de martillo, 100 metros planos femenino, salto largo e impulsión de la bala.

Por la tarde, la actividad se desarrollará entre las 3:00 p.m. y las 5:50 p.m., con la Ceremonia de Inauguración programada para las 3:50 p.m.

El sábado se llevarán a cabo la tercera y cuarta jornada: la matutina de 8:50 a.m. a 10:55 a.m. y la vespertina de 3:00 p.m. a 5:45 p.m.

El campeonato finalizará el domingo 5 de octubre con 12 finales que se disputarán desde las 8:35 a.m. hasta las 11:25 a.m.

