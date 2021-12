En Bogotá subirá el impuesto predial a partir del 2022

La Secretaría de Hacienda de Bogotá, anunció que para el 2022 incrementará el valor del impuesto predial en la capital del país, tras el congelamiento que se le realizó al tributo durante la pandemia por Covid-19.

Así las cosas el impuesto se incrementará en aproximadamente 4,9%. Sien embargo, para los estratos 1,2 y 3 va a tener límites al momento del pago.

“Hay que entender que para que se apliquen esos topes los propietarios deben haber pagado el predial esta vigencia, si alguien no ha pagado el predial esta vigencia entonces no va a tener el beneficio el próximo año, es importante entenderlo, porque después llega alguien que le subió mucho el predial y es que no lo pagó este año”, manifestó Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá.

Banco de la República: aumentó las tasas de interés https://t.co/IJYagBYPbF — Minuto30.com (@minuto30com) December 18, 2021

Para leer más noticias, haga clic Aquí