VIDEO. Bogotá está invadido de ratas, pero de las de cuatro patas: ¿cómo van a controlar esta plaga?

in

Bogotá es comparada en los últimos días con New York, y no precisamente por su grandeza o infraestructura, si no, por las ratas. Y es que sí, la capital de Colombia se ha visto inundada de bastantes roedores.

Son varios los barrios de Bogotá que han reportado estar llenos de ratas, situación que causa preocupación en los habitantes y en la administración distrital.

Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Bosa, Engativá y algunas más, están llenas de nidos de ratas de todos los tamaños que salen a pasear por todas las calles.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

Ante esta situación tan preocupante la Alcaldía informó que implementará en este mes de octubre un equipo conformado entre miembros del Distrito y entidades públicas, para hacer frente a los roedores.

Se supone que este grupo tendrá presencia en aquellos lugares con mayor presencia de ratas, para luego realizar una limpieza completa de residuos y finalmente ejecutarán el proceso de desratización.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Salud, las ratas se han incrementado a raíz del mal manejo que se le está dando a las basuras por parte de los ciudadanos y los establecimientos comerciales.

Es por esto que desde la entidad, que es la encargada de darle manejo y control a esta situación en la vía pública, se tomó la decisión de poner venenos o cebos en los puntos de mayor invasión con la ayuda del sistema Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.

RATAS EN EL PUENTE PEATONAL DEL PORTAL DEL DORADO. Así está la parte peatonal para acceder a uno de los portales más importantes del sistema de transporte masivo de Bogotá. Impresentable. ¿Dónde más ha visto situaciones de este tipo?@NicoleRomero04 pic.twitter.com/TAYgHLH7tK — Nicolás Romero (@NicoRomero_17_) September 27, 2023

Las ratas ahora tienen casa propia por los genios de arquitectos y urbanistas que les dio por poner esta clase de matas en las zonas verdes de Bogota … parece que fuera planeado … obvio es fácil que ahí vivan esas bellezas !!! https://t.co/3xt7vhsDzi pic.twitter.com/fwY32KGwKk — Je ملاك (@azukitamami) September 27, 2023

Vea más noticias de Bogotá.