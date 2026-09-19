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Resumen: La Alcaldía de Bogotá ha desplegado un robusto operativo de seguridad y prevención para la celebración del Día de Amor y Amistad 2026, enfocado en evitar riñas, proteger a las mujeres y garantizar espacios de convivencia pacífica este finde...

Bogotá despliega 1.400 policías, patrullas antiriñas y Gestores de Convivencia durante celebración de Amor y Amistad

Minuto30.com .- La Alcaldía de Bogotá ha desplegado un robusto operativo de seguridad y prevención para la celebración del Día de Amor y Amistad 2026, enfocado en evitar riñas, proteger a las mujeres y garantizar espacios de convivencia pacífica durante este 19 y 20 de septiembre.

Bajo la estrategia «Motivos para celebrar, no para lastimar», las autoridades han coordinado acciones en múltiples frentes.

Despliegue de seguridad y control territorial

Más de 450 funcionarios del Distrito, 1.400 policías y la Décima Tercera Brigada del Ejército patrullarán la ciudad, apoyados por escuadrones «antiriñas». La atención se centrará en 10 zonas de rumba (como la Zona T, Cuadra Alegre, Subazar y La Octava Sur), 18 centros comerciales, 14 entornos educativos y 9 plazas de mercado.

Además, en bares y discotecas se verificará el aforo, el nivel de ruido y la legalidad del licor. En hoteles y moteles se controlarán las condiciones sanitarias y se vigilará estrictamente para prevenir la explotación sexual comercial de menores.

Se implementarán corredores seguros, con el acompañamiento preventivo durante el cierre de los establecimientos (entre las 2:00 a. m. y las 5:00 a. m.) para garantizar un regreso tranquilo a casa.

Atención a la mujer y prevención de violencias

Como prevención a las afectaciones que este día podrían tener puntualmente las mujeres, la Alcaldía ha dispuesto que las comisarías de Familia, en las sedes de Engativá y CAF operarán las 24 horas para atender casos de violencia intrafamiliar.

También los equipos de la Secretaría de la Mujer estarán presentes en ocho hospitales (Kennedy, Meissen, Bosa Recreo, San Blas, La Victoria, Suba, Engativá y San Rafael) en jornadas continuas hasta la medianoche.

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118 tiendas OXXO se unen a la alianza Redes Seguras y servirán como puntos de información para acercar la Ruta Única de Atención a quienes lo necesiten.

La Secretaría de Educación promoverá la gestión de emociones y la resolución pacífica de conflictos a través del programa «Escuela con Emociones».

Tenga en cuenta las líneas telefónicas importantes

Líneas de atención y denuncia (Disponibles 24/7)

Línea Púrpura: 01 8000 112 137 o WhatsApp al 300 755 1846 (orientación para mujeres).

Una Llamada de Vida: 601 380 8400 (violencia en el contexto familiar).

Línea de Emergencias: 123 (reporte de delitos o riesgo inmediato).