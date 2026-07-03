Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Todo listo! Bogotá abre su Fan Zone para alentar a Colombia ante Ghana

    La Fan Zone Bogotá abrirá nuevamente sus puertas este viernes en el Parque El Tunal para que los hinchas disfruten del partido entre Colombia y Ghana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Todo listo! Bogotá abre su Fan Zone para alentar a Colombia ante Ghana
    Foto de Alcaldía de Bogotá.
    ¡Todo listo! Bogotá abre su Fan Zone para alentar a Colombia ante Ghana

    Resumen: La Fan Zone Bogotá volverá a abrir este 3 de julio para que los hinchas acompañen el partido entre Colombia y Ghana en un ambiente familiar y de sana convivencia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Fan Zone Bogotá volverá a recibir a cientos de aficionados este viernes 3 de julio para acompañar el partido entre la Selección Colombia y Ghana durante el Mundial.

    La Alcaldía Mayor habilitará nuevamente este espacio en el Parque Metropolitano El Tunal con el propósito de ofrecer un lugar seguro y familiar para disfrutar del encuentro.

    La apertura de la Fan Zone Bogotá está prevista desde las 4:00 de la tarde, donde los asistentes podrán seguir en pantalla el compromiso de la Tricolor mientras participan en diferentes actividades enfocadas en la integración y la cultura ciudadana.

    La jornada hace parte de la estrategia Goles en Paz, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno, que busca promover el respeto, la tolerancia y el juego limpio durante los eventos deportivos. Además de la transmisión del partido, habrá dinámicas pedagógicas y espacios de sensibilización dirigidos a fomentar la convivencia entre los asistentes.

    Lea también: Hijo de Diomedes Díaz fue imputado por secuestro agravado y tortura; Fiscalía pidió enviarlo a prisión

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Las autoridades invitaron a los ciudadanos a llegar con anticipación, ya que no habrá entrega de boletería para ingresar al evento. También recomendaron utilizar transporte público o medios de movilidad sostenible y seguir las instrucciones del personal logístico y de los organismos de seguridad presentes en el parque.

    Con esta iniciativa, Bogotá busca que cada partido de la Selección Colombia se convierta en una oportunidad para fortalecer la convivencia y demostrar que la pasión por el fútbol también puede vivirse en un ambiente de tranquilidad y cultura ciudadana.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.