¡Todo listo! Bogotá abre su Fan Zone para alentar a Colombia ante Ghana

Resumen: La Fan Zone Bogotá volverá a abrir este 3 de julio para que los hinchas acompañen el partido entre Colombia y Ghana en un ambiente familiar y de sana convivencia.

La Fan Zone Bogotá volverá a recibir a cientos de aficionados este viernes 3 de julio para acompañar el partido entre la Selección Colombia y Ghana durante el Mundial.

La Alcaldía Mayor habilitará nuevamente este espacio en el Parque Metropolitano El Tunal con el propósito de ofrecer un lugar seguro y familiar para disfrutar del encuentro.

La apertura de la Fan Zone Bogotá está prevista desde las 4:00 de la tarde, donde los asistentes podrán seguir en pantalla el compromiso de la Tricolor mientras participan en diferentes actividades enfocadas en la integración y la cultura ciudadana.

La jornada hace parte de la estrategia Goles en Paz, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno, que busca promover el respeto, la tolerancia y el juego limpio durante los eventos deportivos. Además de la transmisión del partido, habrá dinámicas pedagógicas y espacios de sensibilización dirigidos a fomentar la convivencia entre los asistentes.

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Las autoridades invitaron a los ciudadanos a llegar con anticipación, ya que no habrá entrega de boletería para ingresar al evento. También recomendaron utilizar transporte público o medios de movilidad sostenible y seguir las instrucciones del personal logístico y de los organismos de seguridad presentes en el parque.

Con esta iniciativa, Bogotá busca que cada partido de la Selección Colombia se convierta en una oportunidad para fortalecer la convivencia y demostrar que la pasión por el fútbol también puede vivirse en un ambiente de tranquilidad y cultura ciudadana.

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