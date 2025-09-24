Bodegas fantasma en Ciudad Bolívar guardaban aluminio de contrabando avaluado en $1.200 millones

Resumen: La Policía de Bogotá, junto con la Fiscalía y la DIAN, desmanteló una red que almacenaba 7.150 unidades de perfilería de aluminio de contrabando en inmuebles residenciales de Ciudad Bolívar. El material, avaluado en más de $1.200 millones, era vendido sin documentación legal y a precios bajos, generando competencia desleal y riesgos para la seguridad de los habitantes y los procesos de construcción.

En un operativo conjunto contra el comercio ilegal, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá incautaron 7.150 unidades de perfilería de aluminio con un valor comercial cercano a $1.287 millones.

La acción se llevó a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, donde las autoridades realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento que revelaron una modalidad particular: los implicados utilizaban casas de varios pisos como bodegas ocultas, camufladas como viviendas familiares, para almacenar el material y evadir los controles aduaneros y tributarios.

Según el teniente coronel Carlos Enrique Cárdenas Montoya, subdirector operativo (e) de la POLFA, el aluminio provenía de Asia y no contaba con los documentos que acreditaran su importación legal.

El material era luego vendido en ferreterías de barrios cercanos a precios inferiores al mercado, lo que generaba competencia desleal, afectaba a los comerciantes formales y representaba un riesgo para quienes usaban los productos en obras de construcción, ya que no cumplían con los requisitos de calidad ni seguridad.

Los investigadores también advirtieron que el almacenamiento en estas bodegas clandestinas ponía en peligro a los residentes y a los propios trabajadores, por las deficientes condiciones de seguridad y salud.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operaciones busca frenar el contrabando y la evasión de impuestos, además de proteger a los consumidores de materiales que no ofrecen garantías. La mercancía quedó a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para los trámites legales correspondientes, mientras avanza la investigación para identificar y judicializar a los responsables de la red.