FOTO. En medio de una boda, hombre termina con un auto en un arroyo tras perseguir a su esposa

En medio de una boda que se celebró en un club de golf, una pareja tuvo una discusión que terminó con un carro en un arroyo en Pensilvania, Estados Unidos.

Los hechos se presentaron durante la celebración, el hombre siguió a su esposa en el carro hasta terminar en un caudal.

El hombre no tuvo en cuenta que estaba por fuera de la vía. La mujer caminó hacia el campo de golf y él la siguió en su auto.

«Cualquier buena boda termina con un auto en un arroyo. Según personas con las que hablé, un esposo y una esposa tuvieron una discusión en una boda celebrada en un club de golf en Pensilvania. La esposa salió del auto y caminó hacia el campo de golf, y el esposo, sin inmutarse, la siguió en su auto», dijo un usuario de Twitter, quien compartió la foto del carro y el mapa del camino que recorrió el hombre para lograr alcanzar a su chica.

«Llamaron a la policía y el esposo estaba… SOBRIO», por lo que habría dicho: «(no lo vi venir)».

En la cuenta de Twitter aseguraron que no se presentaron pérdidas materiales, «no hubo daños en el campo y no se presentaron cargos”. Sin embargo, “el miembro responsable de la boda no puede realizar un evento en el club durante 2 años».