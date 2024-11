El ministro de Justicia Néstor Osuna, asegura que el gobierno respeta y protege el derecho a la protesta, pero que no permitirá el bloqueo de puertas y edificios como sucedió la víspera en el Palacio de Justicia, cuando centenares de manifestantes exigían la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Según Osuna, los bloqueos no hacen parte del derecho a protestar y que cuando se presenten este tipo de situaciones actuará la fuerza pública para impedirlas y reestablecer el orden, como ocurrió pasadas las cinco de la tarde del jueves.

Además, el Ministro de Justicia advirtió que nadie puede poner en duda el respeto y compromiso del Gobierno sobre la independencia y dignidad de la Rama Judicial, de las altas cortes y de cada uno de sus integrantes, tras señalar su solidaridad y respeto para el presidente de la Corte Suprema y los magistrados.

“El derecho a la protesta es legítimo, el gobierno lo respeta y lo protege, pero bloquear puertas no forma parte del derecho a la protesta por eso cuando eso ocurrió, habida cuenta que se trataba del Palacio de Justicia y ahí adentro estaban los magistrados de la Corte Suprema, seguramente también los del Consejo de Estado y de la Constitucional, se dio la orden de que la policía los desalojara, la Policía lo hizo y se reestableció la tranquilidad”, explicó el ministro Osuna.

De la misma manera fue enfático en señalar que la vida e integridad de los magistrados nunca estuvo en riesgo y que muestra de ello es la presencia del director de la Policía, el general Salamanca, y del director del departamento de la Presidencia, Carlos Ramón González en el Palacio, así como la permanente comunicación con el presidente de la Corte, Gerson Chaverra.

“El director de la Policía y el director de Departamento de la Presidencia, estuvieron en permanente comunicación con el presidente de la Corte. Desde el Gobierno quiero mandar el siguiente mensaje: nosotros respetamos, acatamos y obedecemos todas las órdenes de la Corte, estamos comprometidos con la protección de su vida, de su dignidad, de su libertad y en eso no se llame nadie a engaños, es un compromiso indeclinable”, insistió Osuna.

De la misma manera advirtió que no obstante proteger y garantizar el derecho a la protesta, el Gobierno está alerta para impedir que quienes no estén ejerciendo el derecho a la protesta sino intentando sabotear o cometer algún delito, no lo logren y cualquier intento, desactivarlo de inmediato.

Y recordó que “se intentó por la vía del diálogo convencer a esas personas de que dejaran de bloquear la salida vehicular del Palacio de Justicia, como no se logró de dio la orden de intervención de la policía, la lectura es que quienes quieren alterar el orden no lo logran, porque la fuerza pública actúa y restablece el orden”.

