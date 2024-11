Desde este 12 de febrero, regresa «La Suma» para hablar de política, región, ciudad y país más picantes sin censura.

Bajo la conducción de Rubén Benjumea y Juan Carlos Hurtado, regresa la información actualizada de los hechos de la política de Medellín, Antioquia y Colombia a Minuto 30. De lunes a jueves a partir de las 5:00 p.m. estos dos referentes del ámbito político en «La Suma«, le ponen el ojo a todos los personajes que generan noticia con apuntes y entrevistas.

Su agudo y mordaz lenguaje volverá «sin sobarle chaqueta a nadie» donde hacen la invitación a los políticos y empresarios que deseen expresas sus ideas.

Rubén y Juan Carlos hacen un equipo de trabajo excepcional con la experiencia que tienen, garantía de calidad para que «La Suma» cada tarde sea también un espacio informativo y de conocimiento político como lo han hecho en el pasado. Ya que uno de ellos le pone el picante jurídico también a las decisiones y actos legislativos en el Congreso de la República. Además, le siguen a los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales sus movimientos cada día. Incluyendo las figuras políticas y empresariales, «que suman en el acontecer diario político».

Lo nuevo de la Suma en el 2024

«En esta temporada se darán la pela en traer personajes nacionales, empresarios y un gran abanico de temáticas donde puede entrar el mundo económico entre otros» afirma Rubén. Mientras que Juan Carlos, ratifica que no son santos y «el que quiera ver periodismo convencional que se vaya a otros medios, ya que ellos preguntan lo impreguntable con respeto«.

«LA SUMA» será de lunes a jueves 5:00 p.m. por minuto30.com, Youtube y las redes sociales de este dúo que tienen listos varios temas para iniciar. Entre sus «picantes» nos hacen el siguiente avance: el primer invitado del 12 de febrero tiene que ver con la Salud de los antioqueños. Despejarán la duda si la administración actual quedó con mucha plata; buscarán al Alcalde y Gobernador para que asistan. Le meterán el diente a lo que dijo la Gobernadora del Chocó frente a escándalo del Personero de Medellín.

Finalmente, de Petro dicen que «se enreda mucho» tiene cosas que ha hecho bien pero por el otro lado las marchas no le salieron bien «porque que no escucha y comunican mal como el ex alcalde Quintero». Donde Rubén atina que tiene muchas ocurrencias y «las ocurrencias se generan cuando uno está sentado en el baño pegado del celular«. Así que este 12 de febrero, «La Suma no quemará incienso ya que hablará con evidencias».