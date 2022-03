[VIDEO] Blessd y Myke Towers se unieron para crear ‘Tendencia Global’

Blessd, el artista que ha roto los paradigmas en Colombia y se ha convertido en referente del género en el mundo presenta su nuevo sencillo ‘Tendencia Global’ junto al puertorriqueño representante del género urbano Myke Towers, una canción cargada de mucha energía que evidencia el estilo de cada uno de los artistas que en ella participan.

Una canción que une a dos potencias del género, Colombia y Puerto Rico en una sola producción que se escuchará en todos los rincones del planeta. Paralelamente a este gran lanzamiento, el artista anunció su Gira mundial que lleva el nombre de este lanzamiento: «Tour Tendencia Global», el joven talento visitará importantes territorios como: Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, México y Europa.

Blessd y Myke Towers estrenaron su nueva canión.

‘Tendencia Global’ nace desde la iniciativa del artista Myke Towers en colaborar con el joven estrella del género urbano Blessd, considerado por el puertorriqueño como el artista más relevante de la nueva escuela del género urbano en Colombia. Towers en una entrevista otorgada a un reconocido medio de comunicación, que le dio la vuelta al mundo del reggaetón, le manifestó su interés en colaborar con Blessd quedando registrado como el primer paso para tan importante colaboración en la industria musical.

«Un junte pa´ la historia, Puerto Rico y Colombia que se va a ir mundial» … Menciona Blessd.

Este nuevo sencillo ha sido escrito por Blessd, Myke Towers y Ovy On the Drums e interpretado por Blessd y Mike Towers. La producción se llevó a cabo, en su totalidad, por el productor Ovy On The Drums, reconocido por trabajar junto a importantes artistitas como: Karol G, Nicky Jam, Becky G, Anuel AA y Piso 21 entre otros.

