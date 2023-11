Blanca Iribas: «En Valencia jugamos en la misma Liga que los ‘majors'»

in

Madrid, 23 nov (EFE).- Blanca Iribas es la responsable de diseñar el recorrido del Maratón de Valencia, uno de los secretos del éxito de la mejor carrera española de la distancia: "No sabemos dónde podemos llegar, cada año vamos a más, ya jugamos en la misma Liga que los 'majors', los grandes maratones del mundo, y tenemos el sueño de que venga Kipchoge".

Blanca Iribas es, junto con Ximo Navarro y Ricardo Íñiguez, la encargada de que cada año, desde 2015, el recorrido del Maratón de Valencia siga sorprendiendo y, gracias a su perfil asequible, se batan grandes registros y todas las miradas del mundo del atletismo se centren en una carrera que ya forma parte de las mejores del calendario internacional.

Los secretos del recorrido y las aspiraciones de futuro las comparte Blanca Iribas con EFE tras un encuentro auspiciado por New Balance en Pozuelo de Alarcón.

P: Lleva desde 2015 diseñando el recorrido del maratón. ¿Qué supone ser la encargada de uno de los puntos más exitosos de la carrera?

R: Tengo la suerte que el Maratón de Valencia tenía una base, pero al final es coger un plano, un pincel y ponerse en marcha. Aunque la gente no lo crea es estar todo el día en la calle viendo sitios, una curva, lo que sea. En google maps lo ves de una forma y luego en persona de otra, por eso es importante estar en la calle permanentemente. Llegué a este puesto tras estudiar INEF y estar muchos años trabajando en un circuito de carreras de montaña, el Trail Valencia.

P: Este año cambia el recorrido del maratón de Valencia.

R: Es muy complicado que no cambie el recorrido porque la ciudad siempre está viva, hay muchas obras, muchos carriles bici nuevos… En cuanto cambia algo la homologación no vale y hay que volver a homologar.

P: Desde 2015 hasta este momento el Maratón de Valencia ha vivido un impulso enorme

R: Ha despegado y no sabemos dónde podemos llegar. Valencia es perfecta para una carrera. Está a nivel del mar, es muy plana y creo que tiene todo para disfrutar. Ves por ejemplo las cuestas de Madrid y en Valencia no existen. Además el clima suele ser muy bueno, es idóneo para los corredores, y también tenemos la suerte de que tenemos un gran impulso económico de patrocinadores para hacer todo esto.

P: Y en ese recorrido, ¿qué papel juega la Ciudad de las Artes y las Ciencias?

R: Si no existiera eso, ¿dónde estaríamos? Hay gente que no conoce la ciudad pero sí ha visto esa foto. Es una pasada.

P: ¿Hay margen en este recorrido para arañar segundos?

R: Por la experiencia que tengo, sí. Siempre que termino una edición piensas que ha ido todo bien, que es lo que dice la gente, que acaba contenta. Mucha gente hace marca personal. Aún así año tras año siempre piensas en quitar algo y mejorar un poquito. Este año una curva en el kilómetro cuarenta, que era un giro bastante pronunciado para ese momento de la carrera, puede marcar la diferencia, aunque parezca una tontería. Hay que hacer muchos números porque tiene que dar 42,195 al milímetro.

P: ¿Cuándo se cierra el recorrido de cada edición?

R: Normalmente, para evitar que aparezcan nuevas obras, cuando se hace la homologación y la federación te establece la oficialidad, es septiembre u octubre. Con dos o tres meses de antelación vale porque antes pueden surgir muchas cosas en una ciudad. El año pasado crearon una rotonda enorme de diez carriles, era una obra de doce meses, y no se podía pasar por ahí.

P: ¿Supone una responsabilidad o una presión ser la encargada del recorrido?

R: No diría responsabilidad. Siento alegría de la oportunidad de estar aquí y hacer a tanta gente feliz y fomentar el deporte.

P: ¿Sueña con que corra en Valencia Eliud Kipchoge?

R: Engañaría si dijéramos que no, nos encantaría. Trabajamos para ello pero se tienen que dar muchos condicionantes, por ejemplo conseguir un récord del mundo, que parece fácil pero también depende de que haga un día muy bueno y que el corredor esté perfecto.

P: ¿Han viajado a otros maratones para tomar nota y copiar algo?

R: Hemos ido a Berlín, Sevilla, Madrid o París para tomar notas. Los primeros años viajábamos más y siempre coges alguna idea. Valencia no es la capital de España y no te puedes comparar con una de esas grandes ciudades por lo que a veces no se pueden extrapolar las ideas.

P: ¿Qué falta a Valencia para poder entrar en el club de los 'majors'?

R: Estamos y jugamos en la misma Liga por volumen de corredores, lo que se vuelca la ciudad con nosotros, el apoyo de los organismos públicos y los éxitos que hemos tenido. Nos encantaría estar en ese grupo.

David Ramiro

Por: EFE