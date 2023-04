Hubo tensión durante el capítulo 24 del Desafío The Box, en la emisión del miércoles 26 de abril. La polémica giró en torno a la infracción cometida por Black, participante del equipo Gamma que buscó la forma de renunciar al reality preferido por los colombianos. Sin embargo, su acción le costó un castigo a todo el grupo.

«Lamentablemente quebraron una regla. ¿Black, qué estabas haciendo afuera de la casa? Ustedes saben que esos límites no se pueden pasar. Es la segunda vez que incumples una regla. Las consecuencias no las asume una sola persona, las asume todo el equipo», señaló la presentadora Andrea Serna, anfitriona del Desafío The Box.

Y es que Black salió de la vivienda sin previa autorización de los organizadores. Tras el llamado de atención de Andrea Serna y las opiniones de otros integrantes del programa, como Gema, la Flaca y Mackarthur, Black manifestó no haberse sentido bien durante los últimos días y que, por lo tanto, deseaba abandonar Tobia, Cundinamarca, lo más pronto posible y así no poner en riesgo su salud mental.

«Mi intención no era crear un castigo para todos, simplemente pregunté qué puedo hacer para que me eliminen y me dijeron que cruzara la puerta. Lo hice, pero no pensé afectar a todo el equipo, no era mi intención y no me interesa hacerlo», explicó el competidor, quien finalmente salió del Desafío The Box. A su equipo, Gamma, lo mandaron a la temida playa baja.

Por supuesto, las reacciones de fanáticos del programa no se hicieron esperar. «Se volvió uno de los personajes más insoportables del Desafío», «Es el caballero del drama» y «Este man definitivamente superó las locuras de Gema» fueron algunas opiniones.

