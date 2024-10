Billie Eilish «lanza el Primer Disco Ecológico»

Resumen: Billie Eilish está lanzando su primer disco ecológico, "Hit Me Hard and Soft", el 17 de mayo, con vinilos, CDs y mercancía hechos de material reciclable. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en la inclusión de una pestaña de sostenibilidad en su página web para mostrar las innovaciones ecológicas del álbum. La compañía discográfica Interscope Capitol Labels Group ha respaldado esta iniciativa, reconociendo la importancia de honrar el trabajo de Eilish. Steve Berman, vicepresidente de la compañía, elogió el enfoque detallado. "Hit Me Hard and Soft" ofrecerá ocho variantes de vinilo producidas con materiales reciclados, además de cassettes y CDs que utilizarán carcasas recicladas y empaques renovables, sin cajas de plástico.