Billboard eligió los mejores cantantes de rock de todos los tiempos

La Revista Billboard eligió las mejores voces de todos los tiempos en rock y los fans aplauden.

Cada vez que Billborard realiza sus listados musicales, la atención se centra en la importancia e historia de sus selecciones y esta vez Mick Jagger, Stevie Nicks y Freddie Mercury fueron elegidos como los mejores cantantes de todos los tiempos. Los 50 «Best Rock Lead Singers«, midieron impacto y trayectoria a lo largo de más de siete décadas de la historia del rock donde su vigencia esta dada por el paso generacional que sigue vigente. Para celebrarlo la revista compartió esta introducción: «En Billboard nos tomamos un momento para honrar a los grandes al frente del escenario: los cantantes de rock and roll que elevaron a sus bandas a alturas estratosféricas e inspiraron a generaciones enteras de vocalistas a seguir los caminos que abrieron. Estos son los avatares más legendarios de las siete décadas de historia del rock, las personas que, con su canto, con su composición, con su inefable carisma en vivo y particularmente con su indefinible presencia que lo abarca todo, han hecho el mejor trabajo de difundir la música a todos los rincones del mundo, sirviendo como portavoces de sus bandas y portavoces del género». Un listado que nos muestra que las emisoras hicieron bien su trabajo en cuanto a definir gustos y curiosamente dos cantantes latinos ingresaron en el listado Gustavo Cerati de Argentina No.33 y Rubén Albarrán de Cafe TaCuba de México, lo que hace de este listado una precedente al tenerlos. Cerati por todo lo que representó en varias generaciones hasta el día de su muerte y los manitos por lograr un sonido único con letras diferentes además conceptuales en el escenario. Best Rock Lead Singers como lo bautizó es un listado que busca exaltar a los líderes de las bandas que con sus voces hipnotizaron a millones como el caso de Freddie que se fue muy pronto, Cerati que eclipsaba con sus «Gracias Totales»; Se destaca que Kurt Cobain inicio un género musical para una nueva generación y otros que estaban a un nivel alto como Morrison. En el listado quedan grandes «Mariscales de Campo» como Bono entre otros que según Billboard: «el solo mencionarlos producen emociones, localidades agotadas y shows únicos».

Los mejores cantantes de rock según ‘Billboard’

1. Mick Jagger (Rolling Stones)

2. Stevie Nicks (Fleetwood Mac)

3. Freddie Mercury (Queen)

4. Robert Plant (Led Zeppelin)

5. Kurt Cobain (Nirvana)

6. David Byrne (Talking Heads)

7. Debbie Harry (Blondie)

8. George Clinton (Parliament/Funkadelic)

9. Bono (U2)

10. Axl Rose (Guns N’ Roses)

11. Robert Smith (The Cure)

12. Roger Daltrey (The Who)

13. Hayley Williams (Paramore)

14. Steven Tyler (Aerosmith)

15. Chrissie Hynde (The Pretenders)

16. Michael Stipe (R.E.M.)

17. Chris Cornell (Soundgarden)

18. Jack White (The White Stripes)

19. Kathleen Hanna (Bikini Kill)

20. David Lee Roth (Van Halen)

21. Jim Morrison (The Doors)

22. Eddie Vedder (Pearl Jam)

23. Karen O (Yeah Yeah Yeahs)

24. Rob Halford (Judas Priest)

25. Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company)

26. Thom Yorke (Radiohead)

27. Lou Reed (The Velvet Underground)

28. Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers)

29. Ann Wilson (Heart)

30. Steve Perry (Journey)

31. Laura Jane Grace (Against Me!)

32. Ozzy Osbourne (Black Sabbath)

33. Gustavo Cerati (Soda Stereo)

34. Chester Bennington (Linkin Park)

35. Grace Slick (Jefferson Airplane)

36. Joe Strummer (The Clash)

37. Gwen Stefani (No Doubt)

38. Iggy Pop (The Stooges)

39. Paul McCartney (The Beatles)

40. Brittany Howard (Alabama Shakes)

41. Liam Gallagher (Oasis)

42. Serj Tankian (System of a Down)

43. Courtney Love (Hole)

44. Jerry Garcia (The Grateful Dead)

45. Corey Glover (Living Colour)

46. Poly Styrene (X-Ray Spex)

47. Paul Westerberg (The Replacements)

48. Dave Grohl (Foo Fighters)

49. Rubén Albarrán (Café Tacvba)

50. Zack de la Rocha (Rage Against the Machine)

AXL ROSE ES LA VOZ Y CANTANTE No.10 DEL LISTADO BILLBOARD

