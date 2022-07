Bienvenido profesor González

in

El nombramiento del gran David González al banquillo del Deportivo Independiente Medellín ha sido del agrado de la mayoría de su poderosa hinchada y no es para menos. Tener a un referente, alguien que tiene y conoce el ADN del “Rey de corazones”, ilusiona, más cuando se trata de una persona que se ha venido preparando desde hace mucho para ser el estratega del equipo de sus amores y por lo tal merece esta oportunidad.

Lo que se necesita ahora es que la actual dirigencia encabezada por su mayor accionista, Raúl Giraldo Gómez le den todo el apoyo al profesor González e inicien de una vez por todas un proceso, lo sostengan en el transcurso del tiempo, indiferente de los resultados que se alcancen y así poder hablar de un proyecto deportivo que tanto requiere un equipo con proyección como la que se espera se implemente en el ‘Medallo’ en estos momentos.

La poderosa hinchada debe entender también que si los resultados positivos de la mano de David González se presentan de una manera rápida y satisfactoria, bienvenido sea si no lo deben aguantar, apoyar y rodear. No se puede pedir la cabeza de este nuevo técnico si los resultados no se dan de manera inmediata.

Si bien la llegada del ex arquero escarlata ha sido recibida con agrado por la mayoría de la poderosa hinchada, es menester que se hagan reales inversiones que le permitan al nuevo estratega contar con una nómina amplia para disputar como debe ser los torneos que se vienen. No hacerlo es entender que no les interesa la proyección del equipo y que lo único que están pensando es darnos un técnico de nuestro agrado y pare de contar.

Es claro de igual manera que muchos seguidores del “Equipo del Pueblo” ven este nombramiento con cierto recelo hasta el punto de manifestar que quizás David González debería haber iniciado en las inferiores o en un equipo chico como para coger roce o experiencia y la verdad tengo cierta diferencia con los mismos puesto que a mi consideración el ‘Rockero’ no va a llegar tan crudo como se cree.

David González se ha preparado no solo en estrategia del fútbol moderno sino en los conocimientos necesarios en táctica como para pensar que su aporte al Deportivo Independiente Medellin va a ser relevante.

Otro punto a favor es que viene siguiendo y analizando al Medellin desde hace mucho tiempo, a sus jugadores y al fútbol que viene practicando. Conocer su ADN y entender que la poderosa hinchada merece un equipo competitivo y acorde a su nombre y tradición es un reto que se ha propuesto.

No está de más en reiterar que su nombramiento cuenta con el apoyo de gran parte de la poderosa hinchada y por ello es el momento de entender que los procesos serios requieren tiempo y paciencia. Desde esta tribuna de Minuto30 le decimos al nuevo estratega del Deportivo Independiente Medellin, bienvenido profesor González.