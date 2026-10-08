Resumen: En contraste con lo que fue la administración de Gustavo Petro, caracterizada por largos discursos ideológicos en plaza pública, tensiones institucionales constantes y una política de "paz total" que muchos percibieron como permisiva frente a los grupos armados, De la Espriella ha optado por el marketing de las emociones propias de la era digital

Colombia vive hoy una de las transiciones políticas más pintorescas y comentadas de su historia reciente bajo el mandato de Abelardo de la Espriella. El estilo de comunicación del actual presidente, marcado por frases virales como «Bienvenido a la Patria Milagro», pronunciada ante un capturado en Cali durante la Operación Iron, ha encendido el debate nacional sobre los límites de la seguridad y el espectáculo. Para sus seguidores, este despliegue directo en el territorio representa una muestra de autoridad y firmeza frente a la criminalidad; para sus críticos, es un montaje que reduce la investidura del Estado a un meme cotidiano.

En contraste con lo que fue la administración de Gustavo Petro, caracterizada por largos discursos ideológicos en plaza pública, tensiones institucionales constantes y una política de «paz total» que muchos percibieron como permisiva frente a los grupos armados, De la Espriella ha optado por el marketing de las emociones propias de la era digital. Si recordamos a los antecesores, desde el formalismo distante de Juan Manuel Santos hasta la retórica tradicional de Iván Duque, ningún mandatario había apostatado tan descaradamente por convertirse en un influencer de la política nacional.

A mí no me choca este fenómeno siempre y cuando el primer mandatario esté cumpliendo con sus funciones constitucionales. No comparto del todo que un presidente adopte la postura de una celebridad de internet y quisiera ver un talante mucho más sobrio en la Casa de Nariño; sin embargo, si a él le funciona como estrategia de comunicación y movilización social, no me corresponde meterme en sus métodos. Hoy en día las redes mandan, y este hombre sabe perfectamente cómo vender emociones viscerales a una ciudadanía cansada de la inseguridad.

Las muestras de este estilo sobrado y cinematográfico sobran en su corta administración. Ha sido sumamente enfático en advertirle a corruptos de todos los niveles que no tendrán tregua, así se lo hizo saber de manera directa a mandatarios locales como la alcaldesa de Sincelejo, y montó todo un espectáculo digno de una película de acción hollywoodense durante la entrega y extradición de alias «Araña». Lejos de la diplomacia gris de los gobiernos del pasado, el actual jefe de Estado usa la puesta en escena como un disuasivo psicológico.

Mientras el petrismo se enredaba en debates teóricos sobre el perdón social y la contención militar, este gobierno prefiere el impacto inmediato de las cámaras registrando golpes contundentes al narcotráfico. Los críticos podrán tildarlo de populismo punitivo o de circo mediático, pero lo cierto es que sintoniza con un sector enorme del país que anhelaba ver a un mandatario pisando el barro de las zonas calientes, enfrentando al delincuente cara a cara y usando el micrófono como un arma de propaganda táctica.

Esta forma de gobernar divide profundamente a la opinión pública, polarizando el discurso entre quienes aplauden el regreso de la mano dura y quienes temen que la democracia se degrada en un reality show permanente. No obstante, en la política moderna el que comunica primero y con más fuerza impone la agenda, dejando atrás la pesadez burocrática que caracterizó a los antecesores de la izquierda y de la centroderecha tradicional.

Al final del día, la «Patria Milagro» no deja de ser un experimento sociológico e informático donde el espectáculo y la ley caminan de la mano. Si este despliegue de testosterona política se traduce en una reducción real de la criminalidad y en un saneamiento de la corrupción institucional, el tiempo le dará la razón a su creador; de lo contrario, quedará como un costoso espejismo digital.