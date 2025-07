¡Bien ido! Hinchas del DIM celebraron la despedida de Brayan León

Resumen: Tras la dolorosa derrota del Deportivo Independiente Medellín (DIM) en la final contra Santa Fe, los hinchas expresaron masivamente su descontento en redes sociales, señalando a varios jugadores que consideraban que debían abandonar el equipo. Entre los más criticados, Brayan León, delantero que solo anotó tres goles en la temporada, fue acusado no solo de su bajo rendimiento y de una oportunidad fallida en el partido decisivo en Bogotá, sino también de haber protagonizado una noche de excesos antes de la final. Esta situación fracturó la relación entre el jugador y la afición. Aunque el DIM no lo ha confirmado oficialmente, Brayan León se despidió del equipo a través de su cuenta de Instagram, pidiendo disculpas y expresando su tristeza por no haber logrado el campeonato, a pesar de haber renovado su contrato hasta 2027. La noticia de su partida fue celebrada por muchos seguidores del equipo.