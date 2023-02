Biden tiene a TikTok en vilo y otros clics tecnológicos

in

Bogotá, 9 feb (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Biden, sin TikTok en el celular y sin fecha para prohibirlo

El ambiente para la permanencia de TikTok en Estados Unidos está cada vez más enrarecido. El presidente Joe Biden no ha decidido sobre su salida del país, aunque no tiene la aplicación en su celular.

«No lo sé, pero sé que yo no la tengo en mi celular», dijo Biden a periodistas.

TikTok, la aplicación responsable de que veamos millones de videos un poco tontos, es propiedad de ByteDance, una compañía a la que el Gobierno de EE.UU. acusa de tener vínculos con el Partido Comunista de China.

El país asiático es el dueño del globo «espía» que cruzó Estados Unidos la semana pasada y que fue derribado cuando ya se adentraba en el Atlántico.

EE.UU. teme que TikTok sea utilizado para capturar datos sensibles de los ciudadanos estadounidenses. Es como si cada uno de ellos tuviera un globo chino encima.

TikTok, globos… Un poco raro todo esto entre EE.UU. y China.

2. ¡Atención con esos datos!

Y siguiendo con Biden, el presidente de Estados Unidos pidió al Congreso que legisle para poner límites más estrictos a los datos personales que las empresas tecnológicas recopilan sobre los ciudadanos.

«Es hora de aprobar una legislación bipartidista para evitar que las grandes tecnológicas recopilen datos personales de niños y adolescentes en línea», dijo durante el discurso del Estado de la Unión.

La cuestión de la recogida de datos por parte de las tecnológicas es un poco delicada por lo que puedan hacer con esa información.

Una muestra de ello son los «Papeles de Facebook», una investigación que encontró que la compañía de Mark Zuckerberg había hecho una investigación interna que mostraba que Instagram era perjudicial para los adolescentes porque empeora los problemas que puedan tener con su imagen personal.

No por nada después de esa investigación Facebook pasó a llamarse Meta.

Biden está en lo cierto.

3. Netflix «corta el chorro» de las cuentas compartidas en Canadá

Si usted está en Canadá y le piden compartir una cuenta de Netflix, no va a pasar por egoísta si dice que no la puede dar… es que no lo va a poder hacer o va a tener que pagar más por ello.

Netflix comenzó a comunicarle a sus suscriptores canadienses que cobrará una cuota extra para permitir las cuentas compartidas entre distintas ubicaciones y dispositivos.

La compañía también publicó una nueva tabla de tarifas en el país de la hoja de maple.

La cuenta más barata costará 5,99 dólares canadienses (4,45 dólares estadounidenses) incluye publicidad y solo permite un usuario y un aparato por cada ubicación.

El plan básico, igual que el más barato pero sin anuncios, cuesta 9,99 dólares canadienses (7,43 dólares estadounidenses) al mes.

Los valores de las cuentas van aumentando hasta los 20,99 dólares canadienses (15,61 dólares estadounidenses) del plan premium, que permite que la cuenta sea utilizada por cuatro usuarios al mismo tiempo en el mismo lugar.

El streaming vale, sí.

4. Tesla «Made in Mexico»

Elon Musk está buscando economizar costos por todas partes y una de las movidas para ello sería trasladar parte de la producción de autos Tesla a México, donde su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya le tiene dos lugares para ubicarse.

Uno es el norteño estado de Nuevo León (el más industrializado del país) y el otro es las cercanías del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el estado de Hidalgo, en la periferia de Ciudad de México.

La expectativa de la llegada de Tesla a México no es nueva, ya que la visita de Musk en octubre pasado había dado algunas pistas.

Es curioso que Musk, que comulga con fuerzas políticas que promulgan el «Make America Great Again», lleve sus plantas a un país extranjero.

«Negocios son negocios», diría el magnate.

5. ¡A escribir más en Twitter… pagando!

Y hablando del «rey de Roma» (por Musk, por supuesto), Twitter ampliará el límite de caracteres para los suscriptores de Twitter Blue en EE.UU.

Twitter Blue supone poner un dólar sobre otro, concretamente ocho al mes.

«Más palabras, más palabras, más palabras» fue el mensaje que la red del pajarito azul hizo circular para promocionar esta novedad exclusiva para quienes pagan.

Pero los tuits largos no podrán guardarse como borradores o programarse para su publicación posterior.

El viejo encanto de Twitter era escribir lo más contundentemente posible en 140 caracteres. Después se amplió a 280 y luego llegaron los hilos.

¡Bienvenidos los parrafones pagos!

6. Zoom… out para 1.300 empleados

¡Caramba! Cada semana reportamos que una empresa tecnológica despide a parte de su plantilla.

Esta vez es la compañía de videoconferencias Zoom la que pondrá en la calle a 1.300 personas, lo que equivale al 15 % de su plantilla, todo ello debido a la incertidumbre en la economía global y a errores propios, según admitió el presidente ejecutivo, Eric S. Yuan.

Zoom, que fue tal vez la herramienta más usada durante la pandemia al facilitar las reuniones empresariales, se suma así a otros gigantes como Google, Microsoft, Amazon o Meta, que también han desvinculado a personal por la crisis.

7. Un bitcóin «Salvador» de remesas

Podrá ser muy discutida la adopción del bitcóin como moneda oficial en El Salvador, pero ya tiene un peso en la economía.

Según el Banco Central de Reserva, se recibieron en 2022 un total de 126,7 millones de dólares en remesas mediante billeteras de criptomonedas, 1,63 % del total de estas divisas.

Entre enero y diciembre de 2022 ingresaron al país 7.741,9 millones de dólares en remesas familiares, de las que 126,71 millones se dieron mediante cripto billeteras digitales.

Se sabe desde hace mucho tiempo que la economía salvadoreña depende en gran medida de las remesas que envían sus nacionales desde el extranjero.

Luis Alejandro Amaya E.

Aquí más Noticias de Ciencia y Tecnología