Biden gana las primarias de Nevada, un estado bisagra que será clave en las presidenciales

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este martes las primarias demócratas en el estado bisagra de Nevada, que será clave en las elecciones de noviembre, según proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post. Biden tenía prácticamente asegurada la victoria al no enfrentarse […]