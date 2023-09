Biden aplaude el principio de acuerdo de los guionistas y la negociación que lo impulsó

in

Washington, 25 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aplaudió este lunes el principio de acuerdo alcanzado por los guionistas de Hollywood con los estudios para acabar su huelga y recalcó que su consecución es un reflejo del poder de la negociación colectiva.

"Simplemente no hay sustituto a que empleadores y empleados se reúnan para negociar de buena fe un acuerdo que fortalezca a una empresa y garantice el salario, los beneficios y la dignidad que los trabajadores merecen", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) alcanzaron este domingo un principio de acuerdo para la creación de un nuevo convenio colectivo que pueda dar fin a la huelga iniciada el 2 de mayo.

No se han ofrecido detalles de ese pacto, y aunque hasta que no se redacte y se apruebe la versión final los guionistas no volverán al trabajo, de momento han suspendido los piquetes.

El WGA comenzó su parón con la exigencia de mejores condiciones laborales, regulación de la inteligencia artificial y pagos justos cada vez que se vuelva a emitir alguno de sus trabajos, los llamados derechos residuales. El 14 de julio los actores se sumaron por causas similares, aunque la negociación de estos últimos sigue estancada.

"Insto a todos los empleadores a recordar que todos los trabajadores – incluidos los guionistas, los actores y los de la automoción – merecen una parte justa del valor que su trabajo ayudó a crear", dijo Biden, que admitió que alcanzar el pacto de los guionistas no ha sido fácil.

Este martes su apoyo a los sindicatos se escenificará en Detroit al unirse a los piquetes del sector de la automoción, que protestan en distintos puntos del país desde el 15 de septiembre contra los fabricantes General Motors (GM), Ford y Stellantis en favor de mejores condiciones.

Biden se declara el presidente más prosindicalista de la historia estadounidense y su viaje se produce en respuesta a la invitación del líder del sindicato United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, para que participara en esos piquetes.

UAW demanda aumentos salariales de un 40 % distribuidos en los próximos cuatro años, la eliminación de las diferencias salariales entre los trabajadores de plantas de las mismas empresas, mayores garantías de seguridad laboral y recuperar las ayudas que tuvieron hasta 2009 para compensar el aumento del coste de la vida.

