[VIDEO] Biblioteca España ya tiene bases sólidas y este año volverá a prestar servicio a la comunidad

in

La nueva Biblioteca España, ubicada en la comuna 1 – Popular, será una realidad este 2023. Desde hace un año, cuando comenzaron los trabajos para la reconstrucción de este icónico lugar, las actividades mantienen su ritmo y la obra presenta un avance general del 50 %. Entre los hitos más importantes se destaca el reforzamiento de todo el sistema de cimentación, compuesto por la construcción de nuevas pilas y vigas, así como el reforzamiento de columnas y muros.

“Podemos decir que la nueva Biblioteca España ya tiene unas bases sólidas. Tener listas todas las labores de cimentación nos permite concentrarnos en otros frentes de trabajo como la conformación interna de los edificios, la adecuación de redes hidrosanitarias y la instalación de la nueva fachada para dejar atrás los años de cierre y abandono que vivió este espacio. Podemos decir que vamos muy bien y que para el segundo semestre de este año la biblioteca será una realidad”, manifestó la secretaria de Infraestructura Física, Luisa Fernanda Gómez Villegas.

La nueva Biblioteca España contará con tres edificios o cajas, con un área construida de 5.208 metros cuadrados. Todos con plataformas, miradores, rampas, senderos y escaleras, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio, ya que se tendrá un aumento del 35 % en el área construida. Dichas estructuras estarán dentro de una especie de parque ambiental de 10.235 metros cuadrados que ayudará a mejorar el paisajismo y a ofrecer una mayor estabilidad del terreno.

La obra beneficia de manera directa a cerca de 133.000 habitantes de la comuna 1, pero, en general, su reapertura tendrá un impacto en la actividad turística para toda la ciudad. Se calcula que, una vez terminen los trabajos, este referente sea visitado por más de 645.000 personas cada año.

“Me siento muy contenta de que estén construyendo la biblioteca de nuevo. Yo antes bajaba aquí con mis nietos y, a pesar de que no sé leer, yo cogía los libros para verlos y veía a mis nietos leer. Me entretenía mucho y no veo la hora de volver a entrar cuando esté construida”, manifestó Luz Fabiola Sepúlveda, habitante del sector.

La recuperación del parque biblioteca ha permitido la generación de 177 empleos, 58 de ellos aprovechados por mano de obra no calificada de la misma zona. La inversión hecha por la Alcaldía de Medellín es de $30.800 millones.

Vea más noticias de Medellín