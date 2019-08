¿’Betty la Fea’ es la villana? Esta es la polémica declaración de ‘Marcela’

La actriz Natalia Ramírez quien le dio vida al personaje de Marcela Valencia en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ dio una polémica declaración en la que dice que ella no era la villana sino Betty.

Natalia estuvo en entrevista en el programa ‘La Movida’ en cual admitió que Marcela “era una antipática”, asimismo, dijo que algunas persona reconocen quien la verdadera ‘mala’, “hay mucha gente solidaria porque se dan cuenta que Marcela no es una villana. Es más, yo creo que la villana es Betty”.

Puede que algunos la apoyen después de escuchar su declaración: “yo creo que la villana es Betty. Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que Armando le haya mentido. Crea una empresa ficticia para cumplirle a Armando para que no lo puedan embargar. Me quita la empresa, el novio y todo, ¿y la mala soy yo?”.