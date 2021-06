«Me metió la lengua», el beso entre Jessica Cediel y ‘Lokillo’

El comediante Yédinson Ned Flórez, más conocido como ‘Lokillo’, protagonizó ‘apasionado’ beso con la presentadora y modelo Jessica Cediel en la película titulada “Mi otra yo”.

En entrevista con un medio de comunicación, Jessica Cediel habló sobre la película: «Le dije a ‘Lokillo’ que no me fuera a meter la lengua, ya que eso no se hace en el cine y la televisión. Sin embargo, cuando el director dijo acción, este me metió la lengua. No podíamos de la risa”, aseguró la presentadora.

Para la presentadora el beso fue algo de trabajo y una “anécdota chistosa”, además, afirmó que siente admiración por el trabajo de Yédinson Flórez.

