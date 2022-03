[VIDEO] El beso que confirmaría el nuevo amor entre Aida Victoria y Yeferson Cossio

El creador de contenido Yeferson Cossio y Aida Victoria han sido tendencia en las ultimas horas por su supuesto romance y un beso confirmó lo que estarían viviendo ambos.

Aunque Cossio recientemente contó haber terminado su relación con la modelo de OnlyFans, Jenn Muriel y negó su un acercamiento con Aida Victoria, un revelador video sería la prueba reina. Las imágenes muestran a Merlano dándole un beso en la boca a Cossio, quien no se resiste en ningún momento.

La barranquiillera ha sido blanco de críticas por supuestamente «meterse» en la relación de los paisas, aunque aclaró que coincidió con Cossio «en un evento» y recalcó que «él hace tiempo está soltero», los usuarios de las redes no le creen, pues hace tan solo unos días Muriel y Cossio estuvieron juntos en un festival musical en Medellín.

Se filtró video de un beso entre Aida Victoria y Yeferson Cossio.

Tras la filtración del video, y visiblemente ofendido, Cossio pidió que no molesten a su excompañera con comentarios desagradables e insistió que está soltero hace más de dos semanas.

«¿Saben que me encantaría de corazón?, que todo este drama y esta chimbada dejaran en paz a Jennifer, ella que tiene que ver si yo me meto o no con quien se me dé la p%&$ es mi problema gana, ella en ningún momento fue burlada», publicó el también empresario.

