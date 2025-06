Resumen: Me siento besada por el sol… cuando me miro al espejo con amor propio. Cuando vivo momentos inolvidables y mágicos con mis sobrinos que me llegan al alma.

Mi sobrino Fernando tiene su primera novia. A sus 12 años me sorprende tanta madurez en la forma que trata a su enamorada, cuando todavía preserva esa inocencia de niño. Mi hermano Tito, emocionado me mantiene al tanto del romance. Recientemente fue con su novia a la fiesta de fin de clases, y me cuenta mi cuñada Brenda que tenía un listado de las cosas que debía hacer para hacerla sentir bien. Entre estas, decirle lo bonita que estaba, abrirle la puerta. Fernando es un productor de cine innato, por lo que estaba ¨produciendo¨ ese evento. Sin embargo, lo interesante de la historia es cómo se esmeraba en hacer sentir a su primera noviecita importante y especial.

Nos encontramos en un hotel en Florida y en un momento que estábamos solos me preguntó: ¿Titi Vio, te sientes bien estando sola?

Recordé que en ocasiones cuando me llama para felicitarme por mi cumpleaños comienza cantando feliz y cuando recuerda estoy celebrando sola, comienza a llorar.

Lo que me hace llorar y a la vez reír por tanta sensibilidad y amor hacia mí. Volviendo a su pregunta, sin pensarlo le respondí que no me sentía mal sola. Porque antes estaba enamorada de un hombre y no me quería a mi misma. Ahora estaba enamorada de mí.

¿Enamorada de ti, Titi Vio?, me preguntó sorprendido. Si mi amor. enamorada de mí, de la paz que siento por lo libre que soy. Además, los tengo a ustedes. Le respondí.

Mientras me contaba que ya se había dado unos cuantos besitos con su enamorada, de repente pensé que en ocasiones extrañamos ese beso, ese abrazo, esa mirada que nos da una pareja. Sorpresivamente, en esta etapa de mi vida, ya no añoro eso.

Me siento besada por el sol… Suena romantizado, pero es real.

Cada día tengo una motivación para levantarme. Hacer ejercicios, desayunar, bañarme, vestirme y ponerme bonita para el reto diario que tengo en los diversos países que trabajo bienes raíces.

Me siento besada por el sol… cada vez que Dios se manifiesta en mi vida a través de personas o sucesos que pueden ser catalogados como milagrosos.

Me siento besada por el sol… cuando me miro al espejo con amor propio. Cuando vivo momentos inolvidables y mágicos con mis sobrinos que me llegan al alma.

La autora es abogada, empresaria, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Puedes visitar su sitio web: www.latinasempowerment.com