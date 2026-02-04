Berta Liria Jaramillo desapareció en Medellín

Resumen: Berta Liria Jaramillo de Villa salió de su vivienda ubicada en el barrio Aranjuez hoy a las 10:00 a. m. Antes de salir, informó que se encontraría con una amiga en un lugar previamente acordado.

Sin embargo, Berta nunca llegó al punto de encuentro y, desde ese momento, no se ha tenido ninguna información sobre su paradero. Su desaparición ha generado preocupación entre familiares y personas cercanas.

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con su ubicación. Cualquier persona que la haya visto o tenga información, por mínima que sea, puede comunicarse de inmediato a los números 301 223 1146 o 315 665 1884.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes