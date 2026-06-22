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    Bernie Moreno se reúne con Abelardo de la Espriella y hablan de retorno seguro para solicitantes de asilo en EE. UU.

    «América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente y no presentan solicitudes falsas de asilo… Venir a América es un privilegio, no un derecho» Bernie Moreno

    Publicado por: SoloDuque

    bernie moreno habla del futuro de colombia
    Imagen tomada de X
    Bernie Moreno se reúne con Abelardo de la Espriella y hablan de retorno seguro para solicitantes de asilo en EE. UU.

    Resumen: Moreno calificó la victoria de De la Espriella como "épica" y destacó que el proceso electoral registró la mayor participación en la historia democrática de Colombia

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    Minuto30.com .- El panorama de la política exterior colombiana tras la victoria presidencial de Abelardo de la Espriella continúa moviéndose con rapidez. El político estadounidense Bernie Moreno confirmó que mantuvo una reunión presencial en Bogotá con el mandatario electo antes de emprender su regreso a los Estados Unidos, con el fin de felicitarlo por su triunfo en las urnas.

    Moreno calificó la victoria de De la Espriella como «épica» y destacó que el proceso electoral registró la mayor participación en la historia democrática de Colombia.

    El acuerdo: Retorno seguro de ciudadanos colombianos

    El eje central del encuentro privado fue la crisis de la migración ilegal hacia Norteamérica. Según reveló Moreno, ambos líderes alcanzaron un entendimiento inmediato respecto al manejo de los flujos migratorios de connacionales hacia territorio estadounidense:

    Retorno de solicitantes de asilo: El gobierno electo de Abelardo de la Espriella estuvo de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que intente solicitar asilo político en los Estados Unidos deberá ser devuelto a Colombia.

    Garantía de seguridad: La próxima administración colombiana se comprometió a garantizar la total seguridad, protección e integridad de dichos ciudadanos a su regreso al país.

    El objetivo de esta medida es desincentivar el uso de la figura de asilo por razones netamente económicas o bajo falsas premisas, un punto crítico en la agenda de control fronterizo de los sectores republicanos en Washington.

    «Venir a América es un privilegio, no un derecho»

    A través de sus canales oficiales, Bernie Moreno ratificó la postura de los Estados Unidos frente a las políticas migratorias que se implementarán en articulación con el nuevo gobierno de la «Patria Milagro»:

    «Para ser claro: América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior. Venir a América es un privilegio, no un derecho».

    Este compromiso bilateral se suma al respaldo telefónico ya expresado por el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, consolidando un bloque de estrecha cooperación en seguridad y control fronterizo entre la entrante Administración De la Espriella y la Administración Trump.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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