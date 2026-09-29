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    Bernardo de Jesús desapareció en Remedios

    Está desaparecido desde el 25 de septiembre, cuando salió de su residencia en el barrio María Angola

    Publicado por: Juan Manuel

    BERNARDO DE JESUS LONDOLO
    Bernardo de Jesús desapareció en Remedios

    Resumen: Bernardo de Jesús Londoño, de 78 años, está desaparecido desde el 25 de septiembre de 2026, cuando salió de su residencia en el barrio María Angola de Remedios, Antioquia. Padece Alzheimer o pérdida de memoria, por lo que requiere especial atención.

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    Bernardo de Jesús Londoño, de 78 años, está desaparecido desde el 25 de septiembre de 2026, cuando salió de su residencia en el barrio María Angola de Remedios, Antioquia. Padece Alzheimer o pérdida de memoria, por lo que requiere especial atención.

    Mide aproximadamente 1,65 m, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello corto, liso y negro, ojos negros, nariz alomada y no tiene barba ni bigote.

    Al momento de su desaparición vestía camiseta gris con letras rojas, sudadera verde, sombrero negro y llevaba una sola chancleta. Cualquier información sobre su paradero puede ser de gran importancia para su familia y las autoridades.

    2 VOLANTE BERNARDO DE JESUS LONDOLO

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